Otrdiena, 24. marts, 2026 17:12

Ogrēniešiem Vidovskim un Ābolam 28. vieta “Absa Cape Epic” kopvērtējumā

Osports.lv/LRF
Foto: osports.lv
Svētdien Dienvidāfrikā ar septīto posmu noslēdzās astoņas dienas ilgušais “Absa Cape Epic” pāru MTB daudzdienu maratons. Noslēdzošajā posmā Open vīru grupā 20. vietu izcīnīja Kristaps Kārkliņš un Jēkabs Vītols no “Epic Latvian Duo”, kamēr “Ogre United” braucēji – Atis Vidovskis un Edgars Ābols – ierindojās 34. vietā. Kopvērtējumā mūsu duetiem attiecīgi 18. un 28. pozīcija.

Pasaulē slavenais pāru MTB daudzdienu brauciens “Absa Cape Epic” noslēdzās ar 58 kilometru garo un 2150 augstuma metru kāpumu ietverošo septīto posmu. Abi sacensības turpinošie Latvijas dueti bija apņēmības pilni uzlabot savas pozīcijas kopvērtējumā. Ar raksturu un veiksmīgu sadarbību katra pāra ietvaros tas arī izdevās.

Sešus no septiņiem posmiem ātrāk veica siguldieši no “Epic Latvian Duo” – Kristaps Kārkliņš un Jēkabs Vītols. Septītajā posmā viņi Open grupā izcīnīja 20. vietu. Trasē mūsu sportisti pavadīja 3 stundas, 1 minūti un 1 sekundi (vidējais ātrums – 19,2 km/h). Uzvarētājiem Žanam Pjēram du Plesī un Kornē Beukesam no Dienvidāfrikas abi zaudēja 26 minūtes un 34 sekundes. “Ogre United” vīri – Atis Vidovskis un Edgars Ābols – tikmēr posmā ierindojās 34. vietā (+00:32:37). Absolūtajā ieskaitē abiem Latvijas pāriem attiecīgi 58. un 81. pozīcija.

Lielajā kopvērtējumā Kārkliņam un Vītolam izdevās pakāpties par vienu vietu, sacensības noslēdzot 18. vietā, 3 stundas, 29 minūtes un 13 sekundes aiz čempioniem Marka van Zijla un Viljama Pjata. Tikmēr trīs vietu kāpums ogrēniešiem, kuri sacensības noslēdza 28. vietā (+04:57:33). Absolūtajā ieskaitē mūsējiem 60. un 80. vieta. Sacensības uzsāka arī trešais Latvijas duets – Aleksandrs Filipovs un Emīls Latkovskis. Pēc Emīla traumas, Aleksandrs turpināja sacensības vienatnē, sekmīgi pievarot etapus ārpus vērtējuma.

Lielajā kopvērtējumā uzvaru pēdējā posmā izrāva mājinieki Metjū Bērss un Tristans Nortjē, kuri par 1 minūti un 4 sekundēm pārspēja itāliešus – Luku Braido un Simoni Avondeto.

