Pasākums tika iesākts ar simbolisku “sudraba kilometra” soļojumu J. Daliņa stadiona vieglatlētikas manēžā. Tajā piedalījās vairāki Olimpisko spēļu dalībnieki – Jolanta Dukure, Agnese Pastare, Arnis Rumbenieks, kā arī Aigara Fadejeva treniņu partneris Valmierā Sergejs Lapsa, Valmieras sporta skolas jaunās audzēknes un citi soļošanas entuziasti. Startu soļojumam deva ilggadējie Valmieras sporta dzīves vadītāji – Valmieras sporta skolas direktore Līga Dzene un bijušais Valmieras Vieglatlētikas kluba prezidents, treneris Raitis Ravinskis.
Turpinājumā sirsnīgā gaisotnē ar atmiņu stāstiem un emocijām par Aigara Fadejeva paveikto sportā un ārpus tā dalījās viņa mamma Maiga Fadejeva, ilggadējais treneris Aivars Rumbenieks – nopelniem bagātākais soļošanas treneris Latvijā un balvas par mūža ieguldījumu vieglatlētikā saņēmējs, kā arī bijušie treniņu biedri, viņa organizēto soļošanas festivālu sadarbības partneri un dalībnieki.
Klātesošos vienoja pārliecība, ka Aigara Fadejeva ieguldījums Latvijas sportā un sabiedrībā ir bijis milzīgs. Viņa dzīvesprieks, azarts un neatlaidība kalpojuši par iedvesmas avotu daudziem ne tikai sportā un darbā ar bērniem, bet arī fizioterapeita praksē. Pasākuma dalībnieki uzsvēra nepieciešamību turpināt stāstīt Aigara stāstu un nodot viņa piemēru nākamajām paaudzēm.
Valmieras novada domes deputāte Līga Dzene norādīja: “Arī Fadejeva panākumi ir sekmējuši to, ka sports un aktīvs dzīvesveids Valmierā ir būtiska iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļa. Šī nākotnē varētu kļūt par skaistu tradīciju, kas atgādina, cik daudz viens cilvēks var paveikt ar savu darbu un neatlaidību.”
Savukārt Valmieras atbalsta fonda valdes locekle Jolanta Dukure uzsvēra: “Mums ir svarīgi saglabāt un dokumentēt pieredzes par Aigaru ne tikai kā sportistu, bet arī kā par spēcīgu personību. Šī tikšanās mūs uzlādēja un vienoja nākamgad pulcēties atkal – jau ar lielākiem mērķiem.”
Aigara Fadejeva Atmiņu brīdi organizēja Valmieras atbalsta fonds sadarbībā ar Valmieras sporta skolu.