Ogrēniete Arīna Goļikova labojusi Latvijas U18 peldēšanas čempionāta rekordu

Ogrēniete Arīna Goļikova labojusi Latvijas U18 peldēšanas čempionāta rekordu
Foto: Elīna Zvaigzne
23.–24. janvārī Liepājā norisinājās Latvijas U18 čempionāts peldēšanā, kas pulcēja 198 sportistus no 15 sporta klubiem. Sacensību laikā tika labots arī viens Latvijas U18 čempionāta rekords. Peldēšanas kluba “Ogre” audzēkne Arīna Goļikova 100 m tauriņstilā finišēja pēc 1 minūtes un 3,24 sekundēm, informē vietnē osports.lv.

Šajā vecuma grupā komandu kopvērtējumā visvairāk punktu ieguva Jelgavas Specializētā peldēšanas skola – 468 punkti. Otrajā vietā ierindojās Valmieras Sporta skola ar 354 punktiem, bet trešajā – Rīgas sporta skolas “Rīdzene” Daugavas Sporta nama pirmā komanda ar 312,5 punktiem.

Labāko peldētāju titulus trīs individuālo disciplīnu kopsummā, vērtējot pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem, izcīnīja Vitālija Kuzina un Jaroslavs Orbidāns no Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas.

Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Timurs Kirgizovs pirmo reizi izpildīja sporta meistara normatīvu 400 m brīvajā stilā ar rezultātu 4:04.02.

