Šajā vecuma grupā komandu kopvērtējumā visvairāk punktu ieguva Jelgavas Specializētā peldēšanas skola – 468 punkti. Otrajā vietā ierindojās Valmieras Sporta skola ar 354 punktiem, bet trešajā – Rīgas sporta skolas “Rīdzene” Daugavas Sporta nama pirmā komanda ar 312,5 punktiem.
Labāko peldētāju titulus trīs individuālo disciplīnu kopsummā, vērtējot pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem, izcīnīja Vitālija Kuzina un Jaroslavs Orbidāns no Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas.
Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Timurs Kirgizovs pirmo reizi izpildīja sporta meistara normatīvu 400 m brīvajā stilā ar rezultātu 4:04.02.