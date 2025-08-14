Ogrēniete Evelīna Sirsniņa iekļauta Latvijas U16 izlases sastāvā

No spēlētājām, kuras piedalījās pēdējos pārbaudes mačos, mājās paliek Luīze Amoliņa un Monta Čulkstēna.
Latvijas U16 izlases galvenā trenere Ilze Ose-Hlebovicka: “Aizvadīts pilnvērtīgs sagatavošanās process un pārbaudes spēles ar dažāda stila un klases pretiniecēm. Kopumā labs mācību process, kas palīdzēja izvēlēties sastāvu. Kandidāšu saraksta “garo galu” paretināja savainojumi, bet uz čempionātu brauc 12 veselas spēlētājas. Komandā ir labs mikroklimats un liels cīņasspars. Daudzas konkurentes būs garākas, bet – nevērtē basketbolisti pēc auguma centimetriem!”
Eiropas U16 čempionāts sāksies 15. augustā Pitešti (Rumānija). Latvijas komandas pretinieces A grupas turnīrā būs Slovēnijas (piektdien plkst.20:30), Spānijas (sestdien plkst.20:30) un Lielbritānijas (svētdien plkst.15:30) kadetes. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas vienībām (Čehija, Polija, Ungārija, Somija).