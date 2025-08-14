Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 14:15

Ogrēniete Evelīna Sirsniņa iekļauta Latvijas U16 izlases sastāvā

Osports.lv
Ogrēniete Evelīna Sirsniņa iekļauta Latvijas U16 izlases sastāvā
Foto: osports.lv
Trešdiena, 13. augusts, 2025 14:15

Ogrēniete Evelīna Sirsniņa iekļauta Latvijas U16 izlases sastāvā

Osports.lv

Latvijas U16 meiteņu izlases (2009./2010. dzimšanas gads) galvenā trenere Ilze Ose-Hlebovicka nosaukusi 12 spēlētājas, kuras dosies uz piektdien Rumānijas pilsētā Pitešti startējošo Eiropas U16 čempionātu. Starp nosauktajām ir arī Ogres basketbola audzēkne Evelīna Sirsniņa.

No spēlētājām, kuras piedalījās pēdējos pārbaudes mačos, mājās paliek Luīze Amoliņa un Monta Čulkstēna.

Latvijas U16 izlases galvenā trenere Ilze Ose-Hlebovicka: “Aizvadīts pilnvērtīgs sagatavošanās process un pārbaudes spēles ar dažāda stila un klases pretiniecēm. Kopumā labs mācību process, kas palīdzēja izvēlēties sastāvu. Kandidāšu saraksta “garo galu” paretināja savainojumi, bet uz čempionātu brauc 12 veselas spēlētājas. Komandā ir labs mikroklimats un liels cīņasspars. Daudzas konkurentes būs garākas, bet – nevērtē basketbolisti pēc auguma centimetriem!”

Eiropas U16 čempionāts sāksies 15. augustā Pitešti (Rumānija). Latvijas komandas pretinieces A grupas turnīrā būs Slovēnijas (piektdien plkst.20:30), Spānijas (sestdien plkst.20:30) un Lielbritānijas (svētdien plkst.15:30) kadetes. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas vienībām (Čehija, Polija, Ungārija, Somija).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.