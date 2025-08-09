Ogrēniete Kaupmane šokē pretinieces, Latvijas U20 izlase uzvar titulētās francūzietes

Trešdiena kļuva par, iespējams, pārsteigumiem bagātāko dienu Eiropas čempionāta vēsturē. Izraēla un Islande sasniedza ceturtdaļfinālu pēc 0-3 starta, savukārt Lietuva negaidīti apspēlēja 2023. gada Eiropas junioru čempioni Slovēniju.
Nākamajā dienā pienāca Latvijas kārta. Kaspara Mājenieka, Olafa Ozola un Annijas Zvirgzdiņas trenētā komanda pirmajā puslaikā parādīja labāko sniegumu turnīrā. Nākamajās 20 minūtēs nesamazināja apgriezienus un papildlaikā izcīnīja pelnītu uzvaru.
Latvijas līdzjutēji turpināja atbalstīt meitenes. Lielākā individuālā atbalsta grupa ir Evelīnai Otto – seši atbalstītāji no trīs dažādām paaudzēm. Spēli apkalpoja dīdžejs no Francijas, iepriecinot publiku ar Bermudu divstūra grāvēju “Sarkanbaltsarkanais” un Būū skaņdarbu “Kur ir mana cilts”.
Starta piecinieki
Francija: N`ganfina, Dursus, Saulnier, Abraham, Djoko
Latvija: Šmite, Brikmane, Tomašicka, Baumgarte, Otto
Latvietes spēlēja ar lielāku atbrīvotību nekā iepriekšējās spēlēs. Tas vairoja koncentrēšanos aizsardzībā un uzlaboja precizitāti uzbrukumā. Evelīna Otto, Raina Tomašicka un Marta Kaupmane katra pirmajā mēģinājumā iemeta pa tālmetienam. Pirmajā ceturtdaļā paliekot 7.8 sekundēm, francūziete aizsardzībā uzgrūdās Tomašickai, sapelnot savai komandai pārkāpumu normu. “South Florida” uzbrucēja ierasti nekļūdījās no līnijas, pabeidzot ceturtdaļu ar 11 punktiem – 22:23.
Vienpadsmitās minūtes izskaņā Inesa Salahi saņēma nesportisko piezīmi. Evelīna Otto iemeta abus brīvmetienus, savukārt bumbas kontrole beidzās ar Martas Kaupmanes otro tālmetienu – 27:25! Raina Tomašicka vairāk spēlēja ar bumbu, iesākot uzbrukumus un sekmīgi saasinot. Sešpadsmitās minūtes beigās Francijai piezīmju norma – 33:35. Ilgāku klusuma periodu metienos no spēles pārtrauca Esteres Petrus tālmetiens. Sekoja četri Evelīnas Otto punkti pēc kārtas, bet Tomašicka puslaika pēdējā sekundē izlīdzināja – 42:42.
Madara Šmite trešās ceturtdaļas vidū izcēlās ar sešiem punktiem pēc kārtas. Liepājniece guva otrās iespējas punktus pēc izcīnītas bumbas uzbrukumā, bet nākamajā bumbas kontrolē iemeta trīspunktu metienu ar sodu – 50:51. Francija atkal nepilnās septiņās minūtēs iztērēja pārkāpumu limitu, Rainai Tomašickai kārtējo reizi atjaunojot līdzsvaru – 56:56. Pusstundas beigās komandas agresīvi cīnījās par katru bumbu. “Les Bleuettes” minimāls pārsvars – 57:58.
Raina Tomašicka 32. minūtē izvirzīja Latviju vadībā – 59:58. Francūzietes turpināja nervozēt, 105 sekundēs sakrājot trīs pārkāpumus. Evelīna Otto panāca plus trīs – 61:58. Nākamajās minūtēs sekoja divas vadības maiņas, bet Džoko četru punktu sērija ar pārķertu bumbu ļāva pretiniecēm 35. minūtē iekrāt piecu punktu pārsvaru – 63:68. Rainas Tomašickas tālmetiens pārtrauca “Les Bleuettes” izrāvienu – 66:71.
Francijas mazās spēlētājas ar Klāru Kozēru priekšgalā saasināja un spēlēja uz groza apakšu, trīs minūtes pirms pamatlaika beigām pirmo reizi tiekot pie divciparu pārsvara – 66:76. Raina Tomašicka un Evelīna Otto 38. minūtē samazināja starpību līdz divu metienu tiesai – 70:76. Nākamajā minūtē latvietes izcīnīja vairākas bumbas uzbrukumā, Marta Kaupmane iemeta – 72:76. Paliekot 27.9 sekundēm, Marta kreisajā stūrī saņēma Evelīnas Otto piespēli – 75:76! Galotnē sekoja pārkāpumu apmaiņa. Francūziete 8.2 sekundes pirms beigām trāpīja vienu no diviem, Marta pretējā pusē iemeta abus – 77:77. Papildlaiks.
Raina Tomašicka otrajā mēģinājumā iemeta tālmetienu, palielinot rēķinu līdz 30 punktiem – 80:78. Nākamajā uzbrukumā perimetrā izcēlās Marta Kaupmane – 83:80. Francūzietes spēlēja uz apakšu, kā arī pārkāpa noteikumus pret Tomašicku – 85:82 un 87:84. Pretinieces pārgāja uz pilna laukuma presingu. Latvietes noturēja bumbu, Raina Tomašicka 64 sekundes pirms beigām iemeta uzvaras tālmetienu – 90:85!
Ceturtdaļfināls par devīto vietu, 7. augusts, Pavilhao Guifoes
Francija – Latvija 87:93 (23:22, 19:20, 16:15, 19:20, 10:16)
Francija: Djoko 19, Abraham 17, Causeur 13, Dursus 12, Bobst 9, Saulnier 8, N`ganfina 6, Ounounou 3, Salahy, Ferre, N`diaye, Lutbert. Treneris Emmanuel Body.
Latvija: Tomašicka 39 (2p 6/13, 3p 4/8, 1p 15/16; 7ab, eff 33), Kaupmane 20 (6ab), Otto 18 (8ab), Šmite 6 (9rp), Petrus 5, Brikmane 3, Lukašēviča 2, Grausa, Putniece, Simonova, Baumgarte, Muzikante. Treneris Kaspars Mājenieks.
Tiesneši: Suzana Vujičič (Melnkalne), Diogo Martins (Portugāle), Sara Mansson (Zviedrija).
Komisārs Erich Kratschmer.