Sestdiena, 9. maijs, 2026 10:09

Ogrēnietim Alvim Pivoram Miera velobrauciena pirmajā posmā 122. vieta

Ogrēnietim Alvim Pivoram Miera velobrauciena pirmajā posmā 122. vieta
Ceturtdien Čehijas rietumos startēja vēsturiskais un ļoti prestižais Miera daudzdienu velobrauciens junioriem. Pirmajā posmā 110 kilometru garajā distancē “izdzīvoja” atrāviens, uzvarot Itālijas riteņbraucējam Brendonam Fredrīzī. No Latvijas riteņbraucējiem 154 dalībnieku konkurencē visaugstāk finišēja Helvijs Kancers, kurš izcīnīja 22. vietu, bet ogrēnieris Alvis Pivors, kurš ir šādu sacensību debitants, 154 konkurentu vidū finišēja 122. vietā.

Miera velobrauciens dalībnieku sastāva ziņā tiek uzskatīts par prestižākajām Nāciju kausa izcīņas sacensībām junioriem. Šogad uz starta izgāja 154 sportisti no 26 komandām, galvenokārt valstu izlasēm. Latvija trenera Gata Smukuļa vadībā pārstāvēta ar sešiem velosportistiem.

Pirmajā etapā riteņbraucēji mērojās spēkiem 110 kilometru garā distancē. Tās laikā tika pievarēti 1567 augstuma metri. Līdz iebraukšanai apļos izteikti lietainos laika apstākļos velosportisti pievarēja 2,7 un 3,5 kilometrus garus kāpumus, kas izsijāja vājākos. Lielākā trases daļa veda pa apļiem, kas tika veikti četras reizes. Aplī bija 3,1 kilometru gara distance ar 5 % vidējo stāvuma pakāpi. Iespaidīgi ātrumi tika sasniegti arī nobraucienos. Mūsu Helvijam Kanceram ātrums pārsniedza 90 kilometrus stundā.

Izšķirošs bija sešu braucēju liels atrāviens. Tajā neviens no mūsu braucējiem gan nebija. Pirms tam lieliski sevi kalnu starpfinišā apliecināja Toms Strēlis, iegūstot divus punktus kalnu starpfinišā. Pēdējā apļa sākumā līderu pārsvars pār grupu sasniedza vienu minūti. Beļģijas un Dānijas braucēji bija tie, kuri visaktīvāk centās noķert atrāviena grupu. No mūsu sportistiem beigās vadošajā grupā atradās Georgs Tjumins, Helvijs Kancers un Toms Strēlis. Pēdējos desmit kilometros vairākkārt uzbrukt centās Georgs Tjumins, tomēr allaž Latvijas sportista centienus apslāpēja Itālijas braucēji, kuru līderis atradās atrāvienā.

Beigu daļā peletons ievērojami pietuvojās līderiem, tomēr panākt tos nespēja. Uzvarēja Itālijas riteņbraucējs Brendons Fredrīzī, kurš trasē pavadīja 2 stundas 40 minūtes un 12 sekundes. Otrajā vietā ierindojās Norvēģijas riteņbraucējs Mads Fureness. Peletons finišēja četras sekundes aiz uzvarētāja.

Visaugstāk no Latvijas sportistiem ierindojās Helvijs Kancers, kurš bruģa finišā ieņēma 22. vietu. Lieliska pozīcija uz finišu bija arī Tjuminam, kurš finišēja 42. vietā (+00:00:04). Toms Strēlis ierindojās 98. vietā (+00:01:30), Arvīds Logins — 112. vietā, bet debitants Alvis Pivors — 122. vietā (abiem +00:06:27). Haralds Strādnieks pēc diviem velosipēda defektiem finišēja 139. vietā (+00:18:46).

Velobrauciens turpināsies piektdien. No rīta gaidāms astoņus kilometrus garš individuālais brauciens, bet vakarā — 60 kilometrus garais grupas brauciens līdzenumā.

