Pirmdien Grantiņš ar stūmēju Nilu Meijeru uzvarēja U-23 divnieku ekipāžu sacensībās, bet junioru ieskaitē ieņēma ceturto vietu.
Arī četrinieku sacensībās Grantiņa pilotētais četrinieks junioru čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet pirmais trijnieks bija tāds pats kā divniekos.
Gluži kā divnieku sacensībās, arī četriniekos uzvarēja vācieša Laurina Cerna ekipāža, kas divu braucienu summā uzrādīja rezultātu divas minūtes un 11,78 sekundes.
Otrā finišēja viņa tautieša Tobiasa Dosthallera ekipāža, kura atpalika tikai 0,77 sekundes, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 1,25 sekunžu deficītu stājās vēl viena vācieša Aleksandra Čudaja četrinieks.
Grantiņš ar stūmējiem Nilu Meijeru, Matīsu Gulbi un Andri Skadiņu junioru ieskaitē no uzvarētājiem atpalika 1,92 sekundes, bet bija labākie U-23 grupā, par 1,61 sekundi apsteidzot vienīgā konkurenta šveicieša Svena Lukas Rengli četrinieku.