Trešdiena, 28.01.2026 19:37
Kārlis, Spodris
Trešdiena, 28.01.2026 19:37
Kārlis, Spodris
Trešdiena, 28. janvāris, 2026 16:10

Ogrēnietim Nilam Meijeram vēl viens pasaules čempiona tituls

Osports.lv
Ogrēnietim Nilam Meijeram vēl viens pasaules čempiona tituls
Foto: Viesturs Lācis / bobslejs.lv
Trešdiena, 28. janvāris, 2026 16:10

Ogrēnietim Nilam Meijeram vēl viens pasaules čempiona tituls

Osports.lv

Latvijas bobslejista Renāra Grantiņa pilotētais četrinieks otrdien Sanktmoricā triumfēja U-23 pasaules čempionātā, latviešu pilotam izcīnot otro zeltu sacensībās. Viens no viņa stūmējiem ir ogrēnietis Nils Meijers.

Pirmdien Grantiņš ar stūmēju Nilu Meijeru uzvarēja U-23 divnieku ekipāžu sacensībās, bet junioru ieskaitē ieņēma ceturto vietu.

Arī četrinieku sacensībās Grantiņa pilotētais četrinieks junioru čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet pirmais trijnieks bija tāds pats kā divniekos.

Gluži kā divnieku sacensībās, arī četriniekos uzvarēja vācieša Laurina Cerna ekipāža, kas divu braucienu summā uzrādīja rezultātu divas minūtes un 11,78 sekundes.

Otrā finišēja viņa tautieša Tobiasa Dosthallera ekipāža, kura atpalika tikai 0,77 sekundes, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 1,25 sekunžu deficītu stājās vēl viena vācieša Aleksandra Čudaja četrinieks.

Grantiņš ar stūmējiem Nilu Meijeru, Matīsu Gulbi un Andri Skadiņu junioru ieskaitē no uzvarētājiem atpalika 1,92 sekundes, bet bija labākie U-23 grupā, par 1,61 sekundi apsteidzot vienīgā konkurenta šveicieša Svena Lukas Rengli četrinieku.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?