Latvijas orientēšanās čempionātā naktī startēja 162 dalībnieki. Sacensības notika saīsinātajā garajā distancē ar kopēju startu. Elites grupas vīri devās 11,2 km distancē, un par uzvarētāju kļuva “Ozona” pārstāvis Jānis Tamužs, kurš finišēja pēc stundas, 18 minūtēm un divām sekundām, par 19 sekundēm pārspējot “Kāpa OK” orientieristu Mārtiņu Dzenīti. Bronzas medaļa Andrim Svilānam no “Ogre OK/SC” (01:25:17), kurš par 14 sekundēm bija ātrāks par savu kluba biedru Valteru Reneslāci. Sievietēm Elites grupā diezgan pārliecinoši triumfēja aizvadītā gada čempione Elza Ķuze no “Alnis OK-JNSC” – viņas laiks 7,5 km distancē 01:02:16. Sudraba medaļa Sandai Lapiņai (“ZVOC-VSS”) – 01:08:36, bet bronza “Alnis OK-JNSC” sportistei Zanei Novadai (01:51:08).
M12 puišiem ar lielu atrāvienu par Latvijas čempionu kļuva Jēkabs Linde (“Kāpa OK/Ādažu BJSS”), M14 grupā uzvarēja Ernests Hercenbergs (“Siguldas takas”), bet īpaši sīva spēkošanās bija M16 grupā, kur pirmie astoņi orientierists finišēja sekundi sekundē, un cīņā par medaļām spēkojās četri “Meridiāns OK/CPSS”) puiši – visu izšķīra spurts uz pēdējo kontrolpunktu un finišu. Uzvaru ar sekundes pārsvaru izrāva Lars Anders Luiks, otrajā vietā Jēkabs Graudums, kas par sekundi pārspēja Teodoru Rebinovu, kurš par sekundi ātrāks bija par Miku Graudumu. Arī M18 grupā čempiona tituls bija vienas sekundes vērtē – uzvarēja Mārtiņš Cīrulis (“Auseklis IK”), pārspējot Raiti Kārkliņu (“Alnis OK-JNSC”). M40 grupā par Latvijas čempionu kļuva Jānis Krūmiņš (“Briksnis SK”), bet M50 grupā - “Saldus OK” pārstāvis Oskars Zērnis, savukārt M60 grupā Latvijas čempiona godā Ivars Pucens (“Mona OK”).
W12 meitenēm par Latvijas čempioni kļuva Elēna Bremze (“Ogre OK/SK”), W14 grupā ar dažu sekunžu pārsvaru triumfēja Dārta Rožukalne (“Auseklis IK”), tikpat sīva cīņa par medaļu sadalījumu bija W16 meitenēm, kur uzvarēja Melānija Rožukalne (“Auseklis IK”), bet W18 grupā pārliecinoši pirmā Laura Krūmiņa (“Alnis OK-JNSC”). W40 grupā Anžela Šapovalova (“Auseklis IK”) par dažām sekundēm apsteidza Aivu Jakovelu no “Ozona”, W50 par Latvijas čempioni kļuva Ilze Lapiņa no “Ziemeļkurzeme OK”, bet W60 – Baiba Ozola (“Mona OK”).