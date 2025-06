Ogrēnietis Alvis Pivors, gatavojoties EYOF, uzvar UCI C2 līmeņa krosā Čehijā

Vimperkā notikušās sacensības pulcēja kuplu dalībnieku skaitu no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Sacensību trase bija ļoti sakņaina un tehniski prasīga. Savu iespaidu atstāja arī spēcīgais karstums. Elites un junioru grupu sportistiem tā bija lieliska iespēja sacensties par UCI Pasaules ranga punktiem, jo sacensībām bija piešķirta UCI C2 kategorija.

Latvija sacensībās bija pārstāvēta ļoti kuplā skaitā. Elitē startēja brāļi Nauris un Rainers Zviedri, junioros Kristers Celitāns un Valters Jonass, jaunieši – Alvis Pivors un Jēkabs Bukšs, kā arī amatieru sportists Mārtiņš Puriņš. Liela daļa mūsu braucēji Čehijā atradās jau teju nedēļu, pirms tam aizvadot treniņnometni lielākajā Čehijas MTB XCO trasē – Nove Mesto. Šeit ik gadu norisinās Pasaules kausa posmi. Nesen kā šajā trasē 20. vietu Pasaules kausa sacensībās izcīnīja Mārtiņš Blūms.

“ROUVY Grand Prix 2025” krosā lielāko panākumu starp Latvijas braucējiem sasniedza “Velokomanda Ogre” pārstāvis Alvis Pivors. Sācis no aizmugures, ogrēnietis pakāpeniski kāpināja tempu. Alvim ļoti labi padevās stāvākais no kāpumiem. Tieši tajā trenera Oskara Muižnieka audzēknis veica atrāvienu no konkurentiem. Nonācis solo vadībā, Alvis turpināja braukt savā tempā, palielinot savu vadību. Viņš finišēja pirmajā vietā, gūstot pirmo lielo starptautisko uzvaru. Trasē Alvis pavadīja 51 minūti un 42 sekundes. Otro vietu ieguva Polijas sportists Olivers Jagošs, kas mūsu sportistam zaudēja 49 sekundes. TOP3 noslēdza cits poļu sportists Kaspers Žigmontuvičs (+00:00:55). Otrs mūsu sportists Jēkabs Bukšs 31 dalībnieka konkurencē finišēja 26. vietā.

Junioru grupā 36 sportistu konkurencē Latvijas čempions Kristers Celitāns startēja vairāk no priekšējās daļas. “Garām Ejot MTB team” pārstāvis ilgstoši atradās cīņā par TOP6. Finišs tika sasniegts devītajā vietā, 6 minūtes un 2 sekundes aiz uzvarētāja – Pjotra Hankusa no Polijas. Kristers nopelnīja 6 UCI Pasaules ranga punktus. Tikmēr Valters Jonass debija šādas raudzes sacensībās izcīnīja 22. vietu (+00:15:09).

Jāatzīmē arī Mārtiņa Puriņa (“Dako Ziemeļvidzeme”) izcīnītā ceturtā vieta Masters grupā.

Vīru elitē Rainers Zviedris sacensības iesāka atzīstami. Mūsu sportists jau bija aizcīnījies līdz 15. vietai, tomēr tad pārsita ratu uz akmeņa un bija spiests izstāties. Viņa vecākais brālis Nauris tikmēr brauca ap 18. pozīciju. Piektā apļa beigās valmierietis nedaudz kļūdījās, kam sekoja ļoti nepatīkams kritiens. Sportists spēcīgi savainoja ribas un bija spiests izstāties.