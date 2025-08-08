950 metru distanci Alvis veica 2 minūtēs un 1 sekundē, konkurējot ar 262 dalībniekiem no visas Eiropas. Čempionāta prologā tika noskaidroti TOP 40 braucēji, kuri piedalīsies saīsinātajā XCC krosā.
Ceturtdiena, 7. augusts, 2025 12:09
Ogrēnietis Alvis Pivors uzvar Eiropas MTB čempionāta prologā
5. augustā Jenšēpingas pilsētā Zviedrijā startēja UEC Eiropas MTB čempionāts un jau pirmajā dienā fantastisks starts ogrēnietim Alvim Pivoram. Alvis Pivors izcīnīja pārliecinošu uzvaru prologa sacensībās M17 grupā!