Ogrēnietis Andris Sarksņa iekļūst Top 30 Pasaules velo orientēšanās čempionātā

Sacensības sākās ar sprinta distanci blīvajāpiepilsētas meža taku tīklā, kur Andris izcīnīja 32.vietu. Vidējā distancē sportistam nācās saskarties ar tehniskām problēmām, kā rezultātā viņš finišēja 54.vietā.
Lieliskus rezultātus Sarksņa sasniedza tieši fiziski vissmagākajās distancēs. Masu startā, kurā dalībniekiem +30 grādu karstumā un smiltīs bija jāveic ļoti tehniskas distances Andris demonstrēja stabilu sniegumu un finišēja 28. vietā. To pašu viņš atkārtoja garajā distancē, kur +32 grādos, gandrīz 50 kilometrus garajā distancē viņš izcīnīja vēl vienu 28.vietu. Turklāt distances pirmajā pusē Sarksņa spēja turēties pat pasaules labāko divdesmitniekā.
Čempionāts noslēdzās ar stafetēm, kur Latvijas vīru elites komanda - Andris Sarksņa, Mārtiņš Mežsargs un Ričards Bisenieks finišēja 14.vietā.
Andra komentārs par čempionātu: “Man šis čempionāts likās ļoti interesants un izaicinošs. Apvidus lielā mērā atgādināja smilšainos Pierīgas mežus, taču blīvais taku tīkls, izplānotās distances un karstums sacensības padarīja īpaši sarežģītas. Esmu apmierināts ar divām 28. vietām un iespēju pierādīt, ka varu konkurēt ar pasaules spēcīgākajiem sportistiem.”