Čempionāta sākums Andrim nebija vienkāršs. Piektdienas pēcpusdienā sprinta distancē Pažaisles meža masīvā liela kļūda jau pašā distances sākumā neļāva pacīnīties par vietu uz pjedestāla. Tomēr nākamajā dienā, vidējā distancē, sportists nodemonstrēja stabilu sniegumu, izcīnot augsto 5. vietu.
Svētdien, sacensību kulminācijā, masu startā, vīriešu elites grupā Ogres sportists nodemonstrēja teicamu orientēšanos un ātrumu. Šajā distancē vīriešiem bija jāveic 28 kilometri ar 36 kontrolpunktiem, kurā Andris spēja apsteigt parējos konkurentus izaicinošajā - kalnainajā un takām blīvajā apvidū, kļūstot par Baltijas čempionu.
Kopumā Latvijas sportistiem šis čempionāts bija ļoti veiksmīgs un Andra izcīnītā uzvara elites grupā ir viens no spilgtākajiem panākumiem.