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Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 08:36

Ogrēnietis Andris Sarksņa izcīna Baltijas čempiona titulu

Latvijas orientēšanās federācija / Ogres novada sporta centra orientēšanās treneris Nauris Neimanis
Ogrēnietis Andris Sarksņa izcīna Baltijas čempiona titulu
Publicitātes foto
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 08:36

Ogrēnietis Andris Sarksņa izcīna Baltijas čempiona titulu

Latvijas orientēšanās federācija / Ogres novada sporta centra orientēšanās treneris Nauris Neimanis

No 26. līdz 28. jūnijam Lietuvā, Kauņas apkārtnē, norisinājās Baltijas čempionāts velo orientēšanās sportā (MTBO), kurā spēcīgajā elites konkurencē lielisku panākumu izcīnīja Orientēšanās kluba “Ogre” sportists Andris Sarksņa. Sacensības norisinājās ļoti vasarīgos laikapstākļos, gaisa temperatūrai sasniedzot +30 grādu atzīmi, kas no dalībniekiem prasīja ne vien tehnisko meistarību, bet arī milzīgu fizisko izturību.

Čempionāta sākums Andrim nebija vienkāršs. Piektdienas pēcpusdienā sprinta distancē Pažaisles meža masīvā liela kļūda jau pašā distances sākumā neļāva pacīnīties par vietu uz pjedestāla. Tomēr nākamajā dienā, vidējā distancē, sportists nodemonstrēja stabilu sniegumu, izcīnot augsto 5. vietu.

Svētdien, sacensību kulminācijā, masu startā, vīriešu elites grupā Ogres sportists nodemonstrēja teicamu orientēšanos un ātrumu. Šajā distancē vīriešiem bija jāveic 28 kilometri ar 36 kontrolpunktiem, kurā Andris spēja apsteigt parējos konkurentus izaicinošajā - kalnainajā un takām blīvajā apvidū, kļūstot par Baltijas čempionu.

Kopumā Latvijas sportistiem šis čempionāts bija ļoti veiksmīgs un Andra izcīnītā uzvara elites grupā ir viens no spilgtākajiem panākumiem.

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