Pasaules čempionāts norisināsies Nīderlandē, Hāgā, no 8. līdz 12. jūlijam. Pirmajā sacensību dienā sportisti aizvadīs kvalifikācijas spēles pret citu valstu komandām, lai nodrošinātu vietu pamatturnīrā. Taču, lai iegūtu ceļazīmi uz šo nozīmīgo turnīru, vispirms bija jāpierāda sava varēšana Latvijas līmenī. Kā stāsta Artūrs Žodžiks, atlases sacensībās piedalījās pēc reitinga četri spēcīgākie pāri. Visas komandas aizvadīja savstarpējās spēles, tādējādi katrai bija jānospēlē trīs mači. «Mēs uzvarējām divos no tiem un palikām otrie,» stāsta jaunais sportists. «Tā kā biļetes uz Hāgu ieguva divi labākie pāri, ar to pietika, lai izcīnītu vietu Latvijas izlasē un iegūtu tiesības startēt pasaules čempionātā.»
Artūrs Žodžiks ikdienā trenējas klasiskā volejbola klubā «Rīgas Volejbola skola». Tur viņš iepazinies arī ar savu tagadējo pārinieku pludmales volejbola laukumos Kārli Kupferu. «Mēs esam komandas biedri klasiskajā volejbolā, bet abi esam trenējušies arī pludmales volejbolā – es Ogrē, viņš – Rīgā,» paskaidro sportists. «Tāpēc kādā brīdī nolēmām apvienot spēkus un mēģināt izmantot iespēju tikt uz pasaules čempionātu, kas arī veiksmīgi izdevās.»
Panākumu bāze ielikta «Ķirzakā»
Spēlēt volejbolu Artūrs Žodžiks sāka pirms kādiem pieciem sešiem gadiem Ogres volejbola klubā «Ķirzaka», kur apguva pirmās iemaņas un ielika pamatus tālākajai attīstībai. Volejbolists atzīst, ka jau uzreiz pēc ceļazīmes izcīnīšanas saņēmis apsveikumus no saviem pirmajiem treneriem – Artūra un Emīla Manguļiem. Artūrs Žodžiks neslēpj savu prieku par saņemtajiem apsveikumiem un atbalstu un ir pateicīgs treneriem par viņu ieguldīto darbu, jo apzinās, ka bez tolaik izveidotās bāzes šādi panākumi nebūtu iespējami.
Savukārt volejbolista kādreizējais treneris un volejbola kluba «Ķirzaka» prezidents Artūrs Mangulis pauž, ka Artūrs Žodžiks ir viens no viņa pirmajiem audzēkņiem. «Artūrs sāka trenēties Ogresgalā, kad es biju tikko uzsācis savu trenera karjeru un izveidojis pirmo jaunāko audzēkņu grupiņu,» stāsta Artūrs Mangulis. «Ogresgalā viņš pavadīja apmēram četrus gadus. Vēlāk treniņi turpinājās arī Ogrē un dažāda vecuma izlašu sastāvos, bet Artūra pāriešana uz Rīgas Volejbola skolu bija tikai loģiska, jo Ogrē nav tik lielas konkurences, un Rīgā ir lielākas izaugsmes iespējas.»
Tomēr Artūrs Mangulis cer, ka šī situācija mainīsies uz labu, jo mūsu pašu Ogres novada audzēkņu panākumi pasaules un Eiropas līmenī iedvesmos jaunos censoņus izvēlēties apgūt tieši volejbolu. Treneris norāda, ka vairāki «Ķirzakas» audzēkņi turpina mācības Murjāņu Sporta ģimnāzijā, ir spēlējuši Latvijas izlasē un dara to joprojām. Piemēram, Eduards Dūdens patlaban iekļauts Latvijas klasiskā volejbola izlases sastāvā, bet 2024. gadā ieguva bronzas medaļu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā U-18 vecuma grupā.
Artūrs Mangulis gan īpaši uzsver Artūra Žodžika sasnieguma nozīmīgumu, jo uz pasaules čempionātu neviens ogrēnietis līdz šim nebija ticis. Tāpēc viņš ir ļoti priecīgs par sava audzēkņa panākumu un vēl viņam veiksmīgu startu Nīderlandē.
Priekšā intensīvs treniņu cikls
Līdz pasaules čempionātam Hāgā atlikuši mazāk nekā divi mēneši, tāpēc gatavošanās rit pilnā sparā. «Šobrīd treniņi notiek sešas reizes nedēļā – divi no tiem ir fiziskās sagatavotības treniņi, bet četri saistīti ar tehniku, spēli un darbu ar bumbu,» teic Artūrs Žodžiks. «Viss norit spraigi, bet savādāk nevar. Pirms sacensībām gaidāma arī desmit dienu ilga treniņnometne, kurā slodze būs vēl lielāka.»
Konkurence pasaules čempionātā solās būt ļoti nopietna. Pamatturnīrā automātiski dalību jau garantējušas 28 komandas, bet vēl četras vietas tiks sadalītas kvalifikācijas turnīrā, kurā būs jāstartē arī Latvijas duetam. «Pludmales volejbols ir ļoti populārs, un vēlmi spēlēt čempionātā paudušas daudzas komandas no dažādām pasaules malām,» norāda Artūrs. «Tāpēc arī paredzēts šis kvalifikācijas turnīrs. Vēl nav zināms, cik daudz konkurentu būs, bet, lai iegūtu vietu galvenajās sacensībās, var nākties izcīnīt trīs un pat četras uzvaras.»
Tomēr jaunais volejbolists ir apņēmības pilns izmantot šo iespēju un ne tikai gūt vērtīgu pieredzi augstākā līmeņa jauniešu sacensībās, bet arī cīnīties par uzvaru katrā mačā un virzīties uz iespējami augstāku rezultātu.