Pieaugušo grupā diemžēl iztrūks mūsu spēcīgākā skrējēja Uģa Joča, kurš pagājušo svētdien beigās diezgan pārliecinoši aizstāvēja pērn iegūto titulu. Līdz ar to ir parējie divi medaļu ieguvēji Ņikita Bogdanovs un Lauris Grīniņš, kā arī pagājušā gada vicečempions Roberts Glazers un 2023.gada vicečempions Salvis Gruševs, kuri abi šogad noslēdza sešinieku.
Sievietēm ir pieteikta 2023. gada čempione Līga Velvere-Krūmiņa, kura pēdējos divus gadus Latvijas čempionātā nav startējusi. Izlasē ir pēdējo divu adu čempione Elīna Gumarova un vicečempione Angelīna Parfjonova, kā arī pagājušā gada junioru vicečempione Linda Auziņa, kura šogad finišēja ceturtā.
Junioru grupā cerības saistās ar medaļniekiem puišu konkurencē – Rihardu Sitņiku, Rūdolfu Vanadziņu, Ralfu Dzosenu, kā arī abām pirmo vietu ieguvējām meitenēm – Sibillu Vanadziņu un Martu Luīzi Pētersoni, norāda osports.lv.
U18 grupā labs sniegums Latvijas čempionātā sanāca Marai Livčānei, kura varētu būt konkurētspējīga Baltijā. Nepiedalīsies vicečempione un “Stirnubuka” kopvērtējuma uzvarētāja Martīne Djatkoviča, kurai ir panākumi slēpošanā un biatlonā un kura sāk gatavoties ziemas sezonai. Puišiem labu ātrumu demonstrēja Jānis Žagars un Hermanis Valtass. Baltijas čempionātā mēģinās labāku sniegumu parādīt pērnais čempions U16 grupā Adrians Vaisjūns. U16 grupā būs abi pārliecinošie līderi Artūrs Madelāns un Elīza Ērenfrīde. Iztrūks vicečempiones un orientēšanās sporta medaļnieces Melānijas Rožukalnes.