Šveices otrajā specīgakajā līgā noslēdzās finālsērija starp latviešu pārstāvētām komandām “HC Sierre” un “Chaux-de-Fonds”. Uzvaru sērijā un čempionātā izcīnīja Roberta Cjunska un Emīla Veckaktiņa “HC Sierre”.
Roberts Cjunskis aizvadīja uz laukuma astoņarpus minūtes, veica divus metienus pa vārtiem, uzvarēja vienīgo iemetienu un nopelnīja divas soda minūtes. Emīls Veckaktiņš zelta spēlē bija uz ledus septiņarpus minūtes, veica divus metienus pa vārtiem un bloķēja vienu metienu.
Savukārt, Latvijas izlases uzbrucējs Toms Andersons zaudējumā pret tautiešu pārstāvēto vienību nepilnu 25 minūšu laikā izcēlās ar metienu un bloķētu metienu, noslēdzot spēli ar -1.