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Otrdiena, 27. oktobris, 2026 08:16

Ogrēnietis Feldbergs atzīts par vienu no nedēļas labākajiem NCAA konferencē

Osports.lv
Ogrēnietis Feldbergs atzīts par vienu no nedēļas labākajiem NCAA konferencē
Foto: osports.lv
Otrdiena, 27. oktobris, 2026 08:16

Ogrēnietis Feldbergs atzīts par vienu no nedēļas labākajiem NCAA konferencē

Osports.lv

Latvijas hokeja vārtsargs no Ogres Linards Feldbergs izpelnījies atzinību ASV koledžu hokeja (NCAA) konferencē “Hockey East”, tiekot iekļauts starp aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem.

21 gadu vecais Feldbergs aizvadītajā nedēļas nogalē divreiz stājās Merimekas komandas vārtos pret “Notre Dame”. Pirmajā spēlē “Warriors” ar 2:1 uzvarēja pagarinājumā, latvietim atvairot 32 no 33 pretinieku metieniem jeb 97%. Turklāt Feldbergs atzīmējās arī ar rezultatīvu piespēli uzvaras vārtu guvumā pagarinājumā.

Dienu vēlāk “Warriors” ar 6:3 vēlreiz pārspēja “Notre Dame”. Feldbergs šajā mačā tika galā ar 30 no 33 metieniem. Kopumā abās spēlēs vārtsargs atvairīja 62 no 66 metieniem jeb 93,9%.

“Hockey East” nedēļas labāko spēlētāju sarakstā Feldbergs iekļauts labākā aizsardzības spēlētāja kategorijā. Par nedēļas labāko vārtsargu atzīts Providensas “Friars” pārstāvis Džeks Pārsonss, bet labākā spēlētāja gods ticis Ņūhempšīras “Wildcats” vārtsargam Maiklam Simpsonam.

Feldbergs šosezon aizvada savu pirmo sezonu NCAA čempionātā. Četrās spēlēs latvietis atvairījis 90% pretinieku metienu un vidēji mačā ielaidis 2,88 ripas.

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