Ogrēnietis Feldbergs karjeru turpinās ASV spēcīgākajā junioru hokeja līgā

20 gadus vecais vārtsargs pievienojies Sūfolsas “Stampede” vienībai no Dienviddakotas štata, vēsta komandas pieteikums USHL.
Pēdējos divos pasaules junioru čempionātos Latvijas izlases vārtos spēlējušais Feldbergs pagājušajā sezonā spēlēja Kvebekas augstākās junioru hokeja līgas (QMJHL) klubā Šerbrukas “Phoenix”.
QMJHL regulārajā čempionātā latviešu vārtsargs aizvadīja 41 spēli, atvairīja 90,3% metienu, vidēji mačā zaudēja 2,66 ripas un tika pie trim “sausajām” spēlēm. “Play off” turnīrā Feldbergam deviņi mači, vidēji vārtos ielaistas 2,76 ripas un 91,8% atvairītu metienu.
Pagājušajā sezonā “Stampede” USHL regulārajā čempionātā ieņēma otro vietu Rietumu konferencē, bet izslēgšanas spēlēs konferences pusfinālā sērijā ar 1:3 piekāpās Vaterlū “Black Hawks”.
Savu hokejista karjeru Feldbergs uzsāka savas dzimtās pilsētas klubā “Ogre”, bet pirms došanās uz Ziemeļameriku spēlēja arī “Rīga” un “Mogo”/RSU (tobrīd “Mogo”/LSPA) rindās, kura rindās tika atzīts par “Optibet” Hokeja līgas (OHL) finālsērijas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP un kļuva par 2023./2024. gada sezonas čempionu.