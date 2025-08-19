Otrdiena, 19.08.2025 22:43
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 08:20

Ogrēnietis Jurģis Pastors – Latvijas vicečempions

Ogrēnietis Jurģis Pastors – Latvijas vicečempions
Ogrēnietis Jurģis Pastors – Latvijas vicečempions

Par Latvijas vicečempionu tenisā starp senioriem vecuma grupā 50+ kļuvis ogrēnietis Jurģis Pastors.

Turnīrs norisinājās no 14. līdz 17. augustam Rīgā, Mežaparka tenisa centrā. Pirmajā mačā Jurģis Pastors ar 2:0 (6:1; 6:1) pārliecinoši pieveica Igoru Sirotkinu. Pusfinālā ogrēnietim pretī stājās ar pirmo numuru izliktais Aivars Linkevičs, kuru Pastors pārspēja taibrekā – 2:1 (7:6; 3:6; 10:5). Finālā Pastora pretinieks bija ar otro numuru izliktais Igors Rahļins. Arī šajā spēlē uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešams taibreks. Uzvaru ļoti saspringtā cīņā ar 2:1 (6:7; 7:6, 10:6) svinēja Rahļins, kļūdams par valsts čempionu, bet ogrēnietim Jurģim Pastoram šoreiz nācās samierināties ar Latvijas vicečempiona titulu.

