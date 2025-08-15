Ogrēnietis Molotanovs iecelts Latvijas handbola izlases vārtsargu trenera amatā

Līgums ar Latvijas vīriešu izlases jauno galveno treneri noslēgts uz diviem gadiem ar iespēju līgumu pagarināt vēl uz diviem gadiem.
2019. gadā Margots Valkovskis kopā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Vācijā, kur ikdienā strādā kā galvenais treneris “HSC 2000 Coburg” kluba jaunatnes komandā.
Latvijas izlasē spēlē arī jaunā galvenā trenera abi dēli – 20 gadus vecais Jānis Pāvels Valkovskis un 19 gadus vecais Leonards Valkovskis. Abi brāļi pārstāv “HSC 2000 Coburg” kluba komandas Vācijas 2. Bundeslīgā un jaunatnes līgā.
Margots Valkovskis spēlētāja karjeras laikā pārstāvējis klubus Latvijā, Austrijā un Vācijā – MSĢ/LSPA, LSPA/ASK, “HC Alpla Hard”, “HSC Bad Neustadt”. Bijis viens no Latvijas nacionālās vīriešu izlases līderiem, līdztekus citiem Latvijā labi zināmiem handbolistiem kā Dainis Krištopāns, Dmitrijs Bražņikovs, Ingars Dude, Aivis Jurdžs, Armands Uščins, Ģirts Lilienfelds, Evars Klešņiks, Jānis Pavlovičs, kā arī ieņēmis izlases kapteiņa lomu.
Valkovskim darbā ar Latvijas izlasi otrā trenera amatā asistēs viens no titulētākajiem latviešu izcelsmes handbolistiem Aleksandrs Pētersons – handbolists ar dubultpilsonību (Latvijas un Islandes), lielāko daļu spēlētāja karjeras aizvadījis Islandē un Vācijā, bet savulaik spēlējis arī Latvijas pieaugušo un junioru izlasēs.
2008. gadā Pētersons ar Islandes vīriešu izlasi izcīnīja olimpisko spēļu sudraba godalgu, bet 2010. gadā triumfēja Eiropas čempionātā. Ar Vācijas klubiem Berlīnes “Fuchse” un Manheimas “Rhein-Neckar Löwen” vairākkārt nopelnītas godalgas Eiropas Čempionu līgā, Eiropas līgā un Eiropas kausā. Iepriekšējās divas sezonas kā spēlētājs aizvadītas Islandes augstākās līgas kluba “Valur” sastāvā, kur 2024. gadā tika uzvarēts Eiropas kauss.
Tagad Pētersons spēlētāja karjeru ir noslēdzis, turpinot handbola gaitas trenera amatā un pievienojoties Latvijas izlases treneru korpusam.
Vārtsargu trenera amatā strādās pieredzējušais treneris Andris Molotanovs. Spēlētāja karjeras laikā guvis vairākus atzinumus kā Latvijas izlases labākais vārtsargs – 1998. gadā tika atzīts par labāko vārtsargu Latvijas izlases komandā handbola turnīrā “Rīgai-800”, bet 1999. gadā tika atzīts par labāko vārtsargu Baltijas kausa turnīrā un Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Slovēnijā.
Trenera karjeras laikā strādājis Latvijas junioru izlasēs, Ogres novada Sporta centra sieviešu un vīriešu komandās, kā arī LSPA vīriešu komandā, izcīnot vairākas godalgotās vietas.
Nākamās spēles Latvijas izlase aizvadīs rudenī, kad uzsāks 2027. gada Pasaules čempionāta priekškvalifikācijas turnīru pret Luksemburgas izlasi. Abas spēles tiks aizvadītas izbraukumā Luksemburgā 1. un 2. novembrī.
Valkovskis ir 11. Latvijas vīriešu handbola izlases galvenais treneris. Latvijas izlasi līdz šim vadījuši Dzintars Kurmis, Andris Gulbis, Jānis Žīdens, Andris Ulāns, Valdis Labanovskis, Uģis Vikštrems, Armands Uščins, Ārons Cīrke, Sandris Veršakovs un serbu speciālists Davors Čutura.