Pasaules junioru čempionātā (līdz 26 gadu vecumam) piedalījās 16 divnieku ekipāžas, starp kurām bija arī desmit ekipāžas atsevišķā U23 pasaules čempionāta ieskaitē. Junioru konkurencē dominēja vācieši, aizņemot visu goda pjedestālu, bet ceturtajā vietā 35 simtdaļas no bronzas bija Grantiņš un Meijers – ātrākais divnieks U23 ieskaitē.
Grantiņš un Meijers abos braucienos junioru ieskaitē uzrādīja ceturto ātrāko laiku gan startā, gan arī finišā un attiecīgi bija ātrākie gan startā, gan finišā U23 ieskaitē, kurā par 28 simtdaļām apsteidza Lihtenšteinas divnieku.
Grantiņš ir dzimis 2004. gadā, bet viņa stūmējs Meijers, kurš tikai nesen debitēja Eiropas kausā, ir dzimis 2006. gadā. Junioru čempioni Cerns/Leipolds ir dzimuši 2000. un 2003. gadā, vicečempioni Dosthālers un Dāmss – 1999. un 2000. gadā, bet bronzas medaļnieki Čudajs un Gecels dzimuši 2002. un 2001. gadā. U23 vicečempioni Krancs un Keselers no Lihtenšteinas dzimuši 2002. un 2003. gadā, bet bronzas medaļnieki Lurimī (tunisiešu izcelsmes) un Sosna no Polijas ir dzimuši 2006. un 2003. gadā.