Piektdiena, 26.12.2025 10:33
Dainuvīte, Gija, Megija
Piektdiena, 26.12.2025 10:33
Dainuvīte, Gija, Megija
Piektdiena, 26. decembris, 2025 10:12

Ogrēnietis Oskars Briedis izraudzīts par junioru izlases kapteini

Osports.lv
Ogrēnietis Oskars Briedis izraudzīts par junioru izlases kapteini
Foto: osports.lv
Piektdiena, 26. decembris, 2025 10:12

Ogrēnietis Oskars Briedis izraudzīts par junioru izlases kapteini

Osports.lv

Latvijas U20 hokeja izlase balsojumā izraudzījusies kapteini un viņa trīs asistentus, kas komandu uz priekšu vedīs gaidāmajā pasaules čempionātā. Burts “C” rotās ogrēnieša Oskara Nila Brieža kreklu. Viens no kapteiņa asistentiem pasaules čempionātā būs ogrēnietis Bruno Osmanis, vēl arī Alberts Šmits un Krists Retenais.

Latvijas izlase U20 pasaules čempionātu sāks 27. decembrī, pulksten 23.30 (pēc Latvijas laika) tiekoties ar Kanādas valstsvienību.

Arta Ābola vadītā izlase turnīra apakšgrupu fāzē spēkosies ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?