Latvijas izlase U20 pasaules čempionātu sāks 27. decembrī, pulksten 23.30 (pēc Latvijas laika) tiekoties ar Kanādas valstsvienību.
Arta Ābola vadītā izlase turnīra apakšgrupu fāzē spēkosies ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju.
Latvijas U20 hokeja izlase balsojumā izraudzījusies kapteini un viņa trīs asistentus, kas komandu uz priekšu vedīs gaidāmajā pasaules čempionātā. Burts “C” rotās ogrēnieša Oskara Nila Brieža kreklu. Viens no kapteiņa asistentiem pasaules čempionātā būs ogrēnietis Bruno Osmanis, vēl arī Alberts Šmits un Krists Retenais.
Latvijas izlase U20 pasaules čempionātu sāks 27. decembrī, pulksten 23.30 (pēc Latvijas laika) tiekoties ar Kanādas valstsvienību.
Arta Ābola vadītā izlase turnīra apakšgrupu fāzē spēkosies ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju.