Latvijas izlasei šis bija svarīgākais mačs līdz šim, jo pretī stājās Dānijas vienaudži. Pirmo divu spēļu laikā Latvijas U20 izlase Arta Ābola vadībā izcīnīja vienu punktu divu spēļu laikā. Pirmajā spēlē pagarinājumā ar 1:2 tika atzīts Kanādas pārākums, bet ar 0:8 tika piedzīvots pamatīgs zaudējums pret Somiju.
Šī mača pretinieki dāņi turnīra ievadā piekāpās Somijai ar 2:6, pēcāk atzina Čehijas pārākumu ar 2:7, bet naktī uz otrdienu ar 1:9 cieta sagrāvi pret Kanādu. Latvijai spēle pret Dāniju bija svarīga, jo jebkāda uzvara nodrošinātu vietu ceturtdaļfinālā.
Pirmajā periodā Latvijas U20 valstsvienība izskatījās pārliecinoši. Kopumā pa dāņu vārtiem latvieši izpildīja 15 metienus, kamēr oponenti atbildēja ar pieciem. Viens no metieniem lidoja vārtos – pēc individuālas Bruno Osmaņa darbības atlēkusī ripa nonāca pie aizsarga Krišjāņa Sārta, kurš to raidīja vārtos (1:0).
Otrā perioda ievadā Latvija tika pie ceturtās iespējas šajā mačā spēlēt vairākumā. Pirmo reizi šajā čempionātā to izdevās realizēt – ar ļoti labu plaukstas metienu atzīmējās talantīgais aizsargs Alberts Šmits (2:0).
Dānijas U20 hokejisti tika pie iespējas spēlēt vairākumā. Uzreiz, kā tas bija noslēdzies, dāņi guva vārtus. Ar ļoti labu plaukstas metienu šoreiz atzīmējās Olivers Larsens (1:2), kas pārstāv Zviedrijas U20 klubu “Rogle”. Otrajā periodā šis dāņiem bija vien otrais metiens pa vārtiem.
Ilgi gan dāņu prieki nebija, jo Latvijas hokejisti minimālo viena gola pārsvaru pēc četrām minūtēm jau bija palielinājuši līdz trim. Latvieši vēlreiz tika pie vairākuma un pēc Šmita plaukstas metiena ripa atsitās pret Markusa Siradzka kāju un ielidoja vārtos (3:1), bet ceturtos vārtus Latvijas izlases labā guva Antons Macijevskis (4:1).
Perioda izskaņā gan Dānijas U20 izlase prata samazināt deficītu līdz mīnus divi, skatoties no savām pozīcijām. Pēc labas piespēles vārtu priekšā vārtus guva Viljams Bundgārds (2:4).
Latvijas pārsvars metienos pēc divām aizvadītajām trešdaļām bija nospiedošs. Latvieši pa dāņu vārtiem izpildīja 33 metienus, kamēr pretinieki atbildēja ar deviņiem (pieci pirmajā, četri otrajā periodā). Metienu realizācija, protams, labāka dāņiem (22.22%).
Trešajā periodā turpinājās latviešu dominance izpildītajos metienos. Perioda vidū dāņi nopelnīja mazākumu, ļaujot latviešiem septīto reizi spēlēt vairākumā. Pēc Šmita piespēles teicams plaukstas metiens padevās Osmanim, kurš iemeta piekto ripu Dānijas izlases vārtsarga vārtos (5:2). Osmanim šis bija otrais rezultativitātes punkts spēlē, bet Šmitam trešais.
Dāņi nomainīja vārtsargu pret uzbrucēju, kad jāspēlē vēl bija vairāk nekā četras minūtes. Dānijas U20 hokejisti daudz saspēlējās, daudz kontrolēja ripu Latvijas izlases zonā, tomēr metienu pa vārtiem īsti nebija. Kad bija jāspēlē nedaudz vairāk par minūti, dāņiem izdevās dabūt ripu vārtos (3:5). Latviešiem gan izdevās vēl iemest ripu tukšos vārtos – to paveica Ansons, kuram tam bija ceturtais rezultatīvais punkts spēlē (6:3).
Latvija – Dānija 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Vārti: 16:27 Sārts (Osmanis, Ansons) 1:0, 23:00 Šmits (Ansons, Mūrnieks) 2:0, 31:37 Larsens (Bundgārds, Petersens) 2:1, 34:54 Sieradzkis (Šmits, Ansons) 3:1, 36:43 Macijevsis (Vītols, Naudiņš) 4:1, 38:31 Bundgārds (Larsens, Runds) 4:2, 49:52 Osmanis (Šmits, Sieradzkis) 5:2, 58:43 Linde (Jakobsens, Bundgārds) 5:3, 59:59 Ansons 6:3
Metieni: 43 – 12
Vārtsargi: Nils Mauriņš – Antons Vilde