Nepilnu nedēļu pēc sava pirmā UCI līmeņa goda pjedestāla izcīnīšanas un izlases atlases kritēriju izpildīšanas “DTG MySport” komandas kalnu riteņbraucējs A. Pivors Čehijā piedzīvoja debiju Pasaules junioru sērijas sacensībās. Nove Mesto trase ir viena no lielākajām un kvalitatīvākajām MTB trasēm pasaulē. Pivors posmam kvalificējās pēc nepieciešamā UCI Pasaules ranga punktu skaita nopelnīšanas.
Pasaules junioru sērija norisinās divu dienu garumā. Ceturtdienas vakarā notika XCC kvalifikācija un XCC pamatsacensības, bet sestdien gaidāmas XCO krosa sacensības. Kvalifikācijā par iespēju startēt starp 40 labākajiem XCC krosa pamatsacensību dalībniekiem sacentās 136 juniori no visas pasaules.
A. Pivors trasē devās ar 106. starta numuru. Braucēji trasē devās ik pēc 15 sekundēm. Ogres sportists aizvadīja ļoti augstvērtīgu braucienu, izcīnot augsto piekto vietu. Tas ļāva iegūt krietni labāku starta pozīciju arī pamatsacensībām, vēsta vietnē osports.lv.
No starta A. Pivors aizbrauca līderu grupā. Nedaudz grūtāk Oskara Muižnieka audzēknim klājās nobraucienos un cīņā par pozīcijām, jo daļa konkurentu bija ievērojami augumā lielāki un ar elkoņiem, kā arī ķermeņa spēku neļāva A. Pivoram izkarot līderpozīcijas.
Tikmēr ogrēnieša trumpis bija kāpumi, kuros viņš atkal piebrauca klāt. Ceturtajā aplī līderu grupa sadalījās, priekšā paliekot aptuveni 12 sportistiem. Arī A. Pivors ne tikai atradās šajā grupā, bet jutās ļoti konkurētspējīgs.
Pēdējā aplī Pivors devās kā sacensību līderis, iespējams, patērējot nedaudz vairāk spēka nekā pārējie. Tunelī ogrēnieti panāca un iespieda. Tieši šeit arī palika goda pjedestāla iespēja, sportistam nonākot grupas aizmugurē. Kalnā A. Pivors aizcīnījās līdz labāko sešiniekam. Lai tiktu vēl augstāk, šoreiz pietrūka spēka, tomēr debijā tik augsta līmeņa sacensībās izcīnītā sestā vieta ir ļoti liels panākums un motivācija turpmākajiem startiem, norāda vietnē osports.lv.
Sestdien A. Pivoram starts pamatsacensībās. Tikmēr Mārtiņš Blūms svētdien startēs Pasaules kausa otrā posma sacensībās elites vīru grupā. XCC krosā, kas notiks sestdien, M. Blūms ir ārpus TOP40, kas ļautu piedalīties. Vienlaikus cēsinieks ir viens no pirmajiem aiz svītras, kas dod cerību tikt pie starta.