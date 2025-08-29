Ogrēnietis Reneslācis Latvijas izlases sastāvā izcīna 10. vietu Eiropā

Galvenie uzvaras pretendenti iezīmējās jau stafetes pirmajā etapā, kad ziemeļvalstu sportistes finišēja pirmajās trīs vietās, bet netālu sekoja Šveice, Dānija un Francija. Gana neraksturīgi ātrajam apvidum un masu starta iezīmēm, desmitā vieta – uz to brīdi Ungārija – atpalika ievērojamas 35 sekundes, bet vēl pusminūti aiz viņas kā 16. Stafeti nodeva Ķuze. Otrajā posmā savu īso distanču meistara titulu apliecināja pasaules čempions Eriks Langdals Breiviks, izvirzot vadībā Norvēģiju, taču sīvākie konkurenti – Somija, Zviedrija un Šveice – sekoja nieka 20 sekunžu ietvaros. Uldim Upītim distancē pāris aizķeršanās, kas tomēr nepatraucēja komandu pacelt par vienu vietu. Trešajā etapā elitārs sniegums Martina Regborna izpildījumā ļāva vadības grožus pārņemt zviedriem, taču ar sekundes deficītu pakausī elpoja somi, kuriem savukārt jau ievērojams atrāviens 25 un 40 sekunžu apmērā pret Norvēģiju un Šveici. Stabils veikums Valteram Reneslācim ļāva stafeti Sandrai Grosbergai nodot nu jau 13. vietā. Pēdējā etapā drāmas netrūka – kļūdas, izlaisti kontrolpunkti un iespaidīgs Andrīnes Benjaminsenas skrējiens uzvaras laurus ļāva plūkt Norvēģijai, sudrabs Šveicei, bet bronza Zviedrijai. Tikmēr Latvijas vadošās orientieristes uzrādītais 11. etapa laiks iebīdīja mūsējos Eiropas labāko desmitniekā.
Daudzām jo daudzām komandām neveicās ar distances pilnvērtīgu veikšanu – no 27 startējušajām valstsvienībām ar ieskaitītu rezultātu sacensības pabeidza vien 12. Šādā veidā no cīņas par godalgām izstājās Somija, Francija, Igaunija un virkne citu komandu.
28. augusta pēcpusdienā pirmais individuālais pārbaudījums – izslēgšanas sprinta kvalifikācija, kurā jāierindojas starp kontinenta 36 labākajiem, lai turpinātu cīņas nākamajā dienā, kad galīgais vietu sadalījums tiks noteikts sportistiem cīnoties plecu pie pleca.
