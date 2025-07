Ogrēnietis Reneslācis startēs pasaules čempionātā orientēšanās sportā

Vīriešiem Latviju pārstāv Edgars Bertuks, Rūdolfs Zērnis, Valters Reneslācis, Matīss Saulīte un Uldis Upītis, bet sievietēm Sandra Grosberga, kura pirms diviem gadiem pasaules čempionātā vidējā distancē izcīnīja augsto septīto vietu, kā arī Elza Ķuze, Signe Sirmā un Laura Puķīte, kurai šī būs debija pasaules čempionātā. Kopā ar orientieristiem uz pasaules čempionātu devušies izlases galvenais treneris Dāvids Stefanski, viņa asistents Endijs Titomers un fizioterapeits Kristers Rihards Ozols.

Latvijas Orientēšanās federācijas izlašu komisijas vadītājs Jānis Krūmiņš uzsver, ka šogad pasaules čempionātā Latvija var startēt ar maksimālo sportistu skaitu – trīs orientieristi katrā individuālajā disciplīnā: “Līdz šim pasaules čempionātos garajā distancē Latvijai tika atvēlētas divas starta vietas, bet, pateicoties lieliskajiem rezultātiem pēdējos divos gados, esam izcīnījuši, ka varam pieteikt trīs sportistus katrā individuālajā disciplīnā. Sākotnējais plāns bija uz Somiju doties 4+4 jeb ar trīs pamatsastāva sportistiem un vienu rezervistu, lai, piemēram, traumu gadījumā, varētu nokomplektēt stafetes komandu, taču pēdējā brīdī nācās pieteikt vēl vienu vīrieti.”

Paredzēts, ka sievietēm garajā distancē startēs Sandra Grosberga, Elza Ķuze un Laura Puķīte, vidējā distancē – Sandra Grosberga, Elza Ķuze un Signe Sirmā -, savukārt stafetē plānots, ka Latvijas komandā būs Sandra Grosberga, Elza Ķuze un Signe Sirmā. Protams, stafetes sastāvs būs atkarīgs no katra sportista snieguma iepriekšējās distancēs un veselības.

Savukārt ar vīriešu komandu gan ir daudz sarežģītāka situācija, jo sastāva komplektāciju pamatīgi ietekmēja vairāku sportistu traumas un neskaidrība par gatavību startēt konkrētajā disciplīnā.

“Pēdējās izmaiņas sastāvā veicām sestdien. Rūdolfs Zērnis, kaut arī ir lieliskā fiziskajā formā, cīnās ar papēža traumu, kas var ietekmēt viņa sniegumu. Uldis Upītis muskuļa plīsuma dēļ nestartēja gan Jukolas stafetē, gan Pasaules kausa pirmajā posmā, cerot, ka līdz pasaules čempionātam izdosies traumu saārstēt. Diemžēl pirms dažām dienām pārbaudes testi liecināja, ka Uldis vēl nejūtas pārliecinoši. Tāpēc jau savlaicīgi izlēmām, ka drošībai paņemsim līdzi vēl vienu rezervistu. Kā viens no potenciālajiem rezervistiem bija Ilgvars Caune, taču viņš traumas dēļ atkrita, no sastāva pašā pēdējā brīdī izkrita arī Fricis Spektors, kuram saasinājās ceļgala trauma, līdz ar to treneri lēma kā rezervistu komandā iekļaut Edgaru Bertuku, kurš no uzrunātajiem orientieristiem vienīgais bija gatavs pēdējā brīdī doties uz Somiju. Sākotnēji Matīss Saulīte bija plānots kā rezervists, bet pēdējā brīža izmaiņas ir tādas, ka Matīss iekļauts pamatsastāvā, un viņš, Rūdolfs Zērnis un Valters Reneslācis startēs vidējā un garajā distancē, bet stafetē Latvijas komandu pārstāvēs Rūdolfs Zērnis, Valters Reneslācis un Uldis Upītis. Stafetē rezervistos ir Edgars Bertuks, jo Matīss Saulīte šajā pasaules čempionātā piedalīties stafetē nedrīkst. Viņš pagājušajā gadā, trenējoties Kopio kopā ar Ilgvaru Cauni, pavisam nedaudz ieskrēja šī gada pasaules čempionāta stafetes embargo zonā jeb aizliegtajā teritorijā. Līdz ar to Starptautiskā Orientēšanās federācija lēma, ka viņi abi nevar piedalīties stafetēs,” situāciju ar vīriešu komandu pasaules čempionātā skaidro Jānis Krūmiņš.

Pasaules čempionāts sāksies 8. jūlijā ar vidējās distances kvalifikācijas sacensībām, kur no katras kvalifikācijas grupas finālā iekļūs 15 labākie orientieristi. Vidējās distances kvalifikācijas sacensības notiks Tahko kalnu slēpošanas kūrortā, kur apvidus izceļas ar daudzveidīgu reljefu, atklātām slēpošanas nogāzēm un blīvu mežu posmiem, kas prasīs rūpīgu orientēšanos. Sievietes dosies 3,3 km distancē ar 150-160 kāpuma metriem, bet vīrieši – 3,9 km distancē ar 185-190 kāpuma metriem.