Ogrēnietis Sarksņa pasaules čempionātu turpina ar 54. vietu vidējā distancē

Vakar sprintā 11. vietu ieguvusī Ošāne šodien arī iekļuva divdesmitniekā 41 dalībnieces konkurencē. Annija sākuma daļā pieļāva kļūdu, šoreiz ieņemot 16. vietu. Puišiem junioru konkurencē vēlreiz labākais bija Ričards Bisenieks, kurš otrdien sprintā bija 18. vietā, bet vidējā distancē 49 dalībnieku vidū iekļuva trīsdesmitniekā ar 29. rezultātu. 33. vieta Adrianam Poreiteram.
Elitē grūtajā trasē ar daudzām takām sprintā 32. vietu ieguvušais Andris Sarksņa šoreiz ierindojās 54. vietā vairāk nekā 80 dalībnieku vidū. Turpat blakus 56. vietā bija Aivis Zetmanis.
Ļoti sekmīga diena atkal bija somiem, kuri izcīnīja pusi jeb sešas medaļas, tajā skaitā divas zelta. Arī čehiem divi zelti. Elitē par čempioniem kļuva soms Andrē Hāga, bet sievietēm piektā zelta medaļa karjerā čehietei Martinai Tihovskai. Junioriem otro dienu pēc kārtas uzvarēja Čehijas jauniete Adela Riglova, bet puišiem par vakardienas 4. vietu reabilitējās soms Emīls Koskinens.