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Trešdiena, 30. septembris, 2026 09:43

Ogrēnietis Valters Melderis Fēru salās pārstāvēs Latviju šautriņu mešanā

OgreNet
Ogrēnietis Valters Melderis Fēru salās pārstāvēs Latviju šautriņu mešanā
Foto: ONSC
Trešdiena, 30. septembris, 2026 09:43

Ogrēnietis Valters Melderis Fēru salās pārstāvēs Latviju šautriņu mešanā

OgreNet

Ogrēnietis Valters Melderis ir viens no astoņiem Latvijas pārstāvjiem, kas no 30. septembra līdz 3. oktobrim piedalīsies WDF Eiropas kausa izcīņā šautriņu mešanā Fēru salās.


Kā vēsta osports.lv, atsaucoties uz sportacentrs.com, uz Eiropas kausu devušies astoņi Latvijas šautriņu metēji – četri vīrieši un četras dāmas. Tā kā Latvijas izlases spēlētājs Ralfs Laumanis ir iedzīvojies nopietnā traumā un atlabšana prasīs ilgāku laiku, tad Latvijas Darts Organizācijas valdes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas 2026. gada Latvijas pieaugušo izlašu sastāvā. Ralfu Laumani aizstās Roberts Buļko, kurš jau ir pievienojies izlasei sagatavošanās posmā pirms Baltijas kausa un WDF Eiropas kausa.

Vīriešu izlasē iztrūks līdera Madara Razmas, toties būs otrs ar viņu pārī Pasaules kausā ceturtdaļfinālu pāru sacensībās sasniegušais Valters Melderis. Sievietēm Latviju pārstāvēs gan pagājušā gada, gan arī šī gada valsts čempionāta finālistes.

Latvijas sieviešu izlases sastāvs: Marta Roga (Vecumnieki Darts Klubs), Amanda Kirilova (ŠMK Priekule), Ieva Brikmane-Buklovska (ŠMSK Asās Adatas), Irēna Bauze (ŠMK Priekule).

Latvijas kungu izlases sastāvs: Valters Melderis (ŠMSK Asās Adatas), Kristaps Mickus (ŠMK Priekule), Roberts Buļko (ŠMK Priekule), Mārcis Štolceris (SK Vienradzis).

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