Svētdiena, 8. februāris, 2026 14:33

Ogrēnietis Veckaktiņš pamet Šveices Nacionālo līgu un pievienojas Cjunskim

Osports.lv
Ogrēnietis Veckaktiņš pamet Šveices Nacionālo līgu un pievienojas Cjunskim
Foto: osports.lv
Svētdiena, 8. februāris, 2026 14:33

Ogrēnietis Veckaktiņš pamet Šveices Nacionālo līgu un pievienojas Cjunskim

Osports.lv

21 gadu vecais Ogres hokeja audzēknis Emīls Veckaktiņš pametis Šveices Nacionālās līgas (NL) klubu “Ajoie” un pievienojies Šveices līgas jeb pēc spēka otrās līgas klubam “Sierre”, kura rindās jau spēlē arī cits latviešu uzbrucējs Roberts Cjunskis.

21 gadu vecais Veckaktiņš Šveices Nacionālajā līgā divās sezonās aizvadījis 87 mačus. Šajā sezonā Veckaktiņam “Ajoie” kreklā 36 spēlēs divas rezultatīvas piespēles. Nu uzbrucējs pārcēlies uz pēc spēka otrās līgas klubu “Sierre”, kas ir Šveices līgas līdere ar 91 punktu 44 mačos. Līdz pamatturnīra noslēgumam vēl atlikušas sešas spēles.

“Sierre” rindās Veckaktiņš spēlēs kopā ar citu latviešu uzbrucēju Robertu Cjunski.

Līdzšinējā karjerā Veckaktiņš pārstāvējis Lugano jaunatnes komandas un arī bijis izīrēts Šveices līgas klubam “Olten”, tā rindās aizvadot tikai vienu spēli.

Veckaktiņš kļūs par devīto latvieti šīs sezonas Šveices līgā. Tajā spēlē arī Toms Andersons (“La Chaux-de-Fonds”), Rihards Melnalksnis, Darels Dukurs un Sandis Smons (visi “EHC Chur”), Nauris Sējējs (“Kusnacht Lions”), Rodžers Bukarts (“Arosa”), Daniels Serkins (“Basel”) un jau minētais Cjunskis.

