- Trīs minūtes līdz beigām ogrēniešiem pie -7 (68:75) bija pat divas izdevības samazināt deficītu. Taču gan Prentisa Niksona brīvais tālmetiens, gan Rinalda Sirsniņa trejacis pāri rokām lidoja garām.
- "Ogre" pirmajā puslaikā ielaida 48 punktus. Turpinājumā izdevās uzlabot aizsardzību, bet – ne sasmelt izlieto.
- "Parnu Sadam" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Roberts Valge, kurš aizvadīja sezonas rezultatīvāko maču un atkārtoja karjeras rekordu.
- Andris Misters bronzas medaļnieku rindās devās starta pieciniekā un guva četrus punktus (1p – 2/2, 2p – 1/4, 3p – 0/4).
