"Ogres" basketbolisti iekļūst Latvijas kausa pusfinālā

"Ogres" basketbolisti iekļūst Latvijas kausa pusfinālā
"Ogres" basketbolisti iekļūst Latvijas kausa pusfinālā

"Ogres" komanda otrdien iekļuva "Užavas" Latvijas kausa basketbolā pusfinālā. Ceturtdaļfināla atbildes spēlē ogrēnieši savā laukumā ar rezultātu 79:75 (21:23, 18:21, 21:10, 19:21) pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu un divu maču summā uzvarēja ar 184:167.

Pusfinālā pretī stāsies "Liepājas" un "Ventspils" pāra uzvarētāja, kas noskaidrosies ceturtdien. Pirmajā mačā ar rezultātu 71:65 pārāki bija liepājnieki.

"Ogres" komandā ar 18 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Jānis Antrops, bet pa 16 punktiem guva Renārs Magone un Kristaps Dārgais, abiem izcīnot pa sešām bumbām zem groziem un Dārgajam pievienojot arī deviņas rezultatīvas piespēles.

Valmieriešiem 16 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Deriuss Klārks, 15 punkti bija Klāvam Dubultam, bet 12 guva Jānis Kaufmanis.

Otrā pusfinālā "VEF Rīga" basketbolisti pirmajā mačā ar rezultātu 94:59 pārspēja "Latvijas Universitāti".

Pērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šogad turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām. Pirmajā kārtā piedalījās četras komandas, bet "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā tiekas no ceturtās kārtas.

Finālspēle paredzēta februārī.

Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".

