Pirmos divus punktus mačā viesu labā guva Roberts Krastiņš, bet pirmās ceturtdaļas vidū lielāko pārsvaru sasniedza mājinieki, pēc diviem precīziem Riharda Zēberga soda metieniem panākot 17:10.
Liepājnieki atspēlējās 30 sekundes pirms ceturtdaļas beigām ar diviem Renāra Birkāna gūtiem punktiem - 18:18.
14.minūtē pēc Zēberga divpunktu metiena mājinieki panāca 26:20 pārsvaru, bet viesi tūlīt atbildēja ar deviņiem pēc kārtas gūtiem punktiem (29:26).
Liepājnieki otrā puslaika sākumā pēc diviem Kārļa Šiliņa gūtajiem punktiem panāca piecu punktu pārsvaru (41:36), taču Prentiss Niksons astoņu punktu izrāvienu pabeidza ar divpunktu metienu - 44:41.
Tūlīt gan Roberts Bērziņš ar tālmetienu atjaunoja neizšķirtu, taču turpmāk noteicēji spēlē bija mājinieki, ar 11:0 izrāvienu panākot 55:44 un Pauļum Poškam šajā laikā realizējot trīspunktu metienu un četrus soda metienus.
20 punktu pārsvaru 35.minūtē sasniedza Lauris Blaus (76:56).
Mājinieku labā 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Niksons, 13 punkti un 12 atlēkušās bumbas Kristapa Dārgā kontā, desmit punktus guva Renārs Magone, bet pa deviņiem punktiem guva Poška, kuram arī desmit atlēkušās bumbas, Zēbergs un Mats Juciks, kuriem attiecīgi septiņas un piecas atlēkušās bumbas. Savukārt Rinalds Sirsniņš pieciem punktiem pievienoja 14 rezultatīvas piespēles.
Viesu komandas rindās 16 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Krastiņš, 14 punktus guva Bērziņš, desmit - Šiliņš, bet Zigmārs Raimo, kurš spēli beidza ar piecām personiskajām piezīmēm, sakrāja pa astoņiem punktiem un atlēkušajām bumbām.
Pirmajās divās spēlēs "Ogre" mājās uzvarēja ar 82:65 un viesos - ar 89:84. Pusfinālā "Ogre" mēros spēkus ar "VEF Rīga" basketbolistiem.
Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīrā abas vienības, tiekoties aci pret aci, uzvarēja savā laukumā, liepājnieki - ar 94:83 un ogrēnieši - ar 90:76.
Apvienotajā čempionātā "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Savukārt "Liepājai" visu sezonu bija nestabils sniegums un daudz zaudējumu ar nelielu punktu starpību.
"Ogre" Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlē ceturto reizi pēc kārtas. Līdz šim visas trīs reizes izdevies uzvarēt - Valgas/Valkas un Valmieras komandas ar 3-0 un "Latvijas Universitāti" pērn ar 3-1.
Liepājas basketbolistiem ir vislielākā pieredze ceturtdaļfinālos - šī būs jau 20.sērija. Iepriekš uzvarēt izdevies astoņos gadījumos, arī pērn - valmieriešus (3-2).
Otrā sērijā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ar 2-1 ir priekšā pret "Latvijas Universitāti". Pusfinālā šī pāra uzvarētāju gaida "Ventspils".
Latvijas - Igaunijas līga noslēdzās aizpagājušajā svētdienā, kad "Arēnā Rīga" par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".