Ar 20 punktiem piebalsoja Rihards Zēbergs, bet gana daudzpusīgs bija arī Pauļus Poška, kuram bija astoņi punkti, astoņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
Mājiniekiem 15 punktus guva Aleksa Nikoličs.
Ogres komanda aizvadītās astoņās spēlēs ir izcīnījusi piecas uzvaras, kas dod stabilu sesto vietu. Četras no tām svinētas pēdējos piecos mačos. Divreiz pieveikta viena no līgas pastarītēm - "Ogres" nu jau bijušā trenera Nikolaja Mazura trenētā "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" (81:75, 85:66), reizi - "Latvijas Universitāte" (82:63), bet ceturtajā mačā zaudēts otro vietu līgā ieņemošajai "VEF Rīga" komandai - 84:96.
Rakveres komanda šosezon svinējusi tikai vienu panākumu deviņās cīņās un ieņem pēdējo vietu 14 komandu konkurencē. Uzvara izcīnīta 5.novembrī, savā laukumā pagarinājumā ar 91:89 pieveicot Tartu vienību. Pēc tam ciests zaudējums viesos pret līgas jaunpienācēju Hābnēmes "Viimsi" (73:84).
Abas komandas līdz šim Baltijas valstu čempionātos ir tikušās piecreiz, vienreiz uzvaru bez spēles svinot rakveriešiem. Izejot laukumā četrreiz uzvarējusi ir "Ogre".
Turnīra tabulas līderpozīcijās ir "Ventspils", kas uzvarējusi sešās aizvadītajās spēlēs, vietu zemāk ir "VEF Rīga" ar astoņām uzvarām un vienu zaudējumu, bet labāko trijnieku noslēdz Tallinas "TalTech"/"Optibet" ar septiņām uzvarām astoņos mačos.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".