Šī bija pirmā Latvijas kausa spēle, kurā savā starpā tikās Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas komandas.
Ogres vienībā produktīvākais ar 12 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Kristaps Dārgais, visvairāk punktu - 17 - guva Renārs Magone, 13 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Rinaldam Sirsniņa, bet 14+7 šajos statistikas rādītājos sakrāja Rihards Zēbergs.
Valmieriešiem 21 punktu guva Ingus Jakovičs, 17 punkti bija Deriusam Klārkam, 16 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Jānim Kaufmanim, bet 13 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Klāvs Dubults.
Atbildes spēle norisināsies 28.decembrī.
Jau ziņots, ka pirmdien "Latvijas Universitātes" basketbolisti pirmajā spēlē ar rezultātu 121:48 sagrāva "Līvānus".Vēl ceturtdaļfinālā "Ventspilij" pretī stāsies "Liepāja" vai "Jelgava", kurām vēl atlicis viens savstarpējais mačs.
Pērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šogad turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām. Pirmajā kārtā piedalījās četras komandas, bet "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā tiksies ceturtajā kārtā.
Finālspēle paredzēta februārī.
Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".