Ceturtdiena, 09.10.2025 23:35
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:35
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 8. decembris, 2021 06:49

"Ogres" basketbolisti Latvijas kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē uzvar "Valmiera Glass"/ViA

Leta
"Ogres" basketbolisti Latvijas kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē uzvar "Valmiera Glass"/ViA
Trešdiena, 8. decembris, 2021 06:49

"Ogres" basketbolisti Latvijas kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē uzvar "Valmiera Glass"/ViA

Leta

"Ogres" basketbolisti otrdien "Užavas" Latvijas kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē viesos uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu.Ogrēnieši bija pārāki ar rezultātu 105:92 (24:25, 32:17, 21:26, 28:24).

Šī bija pirmā Latvijas kausa spēle, kurā savā starpā tikās Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas komandas.

Ogres vienībā produktīvākais ar 12 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Kristaps Dārgais, visvairāk punktu - 17 - guva Renārs Magone, 13 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Rinaldam Sirsniņa, bet 14+7 šajos statistikas rādītājos sakrāja Rihards Zēbergs.

Valmieriešiem 21 punktu guva Ingus Jakovičs, 17 punkti bija Deriusam Klārkam, 16 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Jānim Kaufmanim, bet 13 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Klāvs Dubults.

Atbildes spēle norisināsies 28.decembrī.

Jau ziņots, ka pirmdien "Latvijas Universitātes" basketbolisti pirmajā spēlē ar rezultātu 121:48 sagrāva "Līvānus".Vēl ceturtdaļfinālā "Ventspilij" pretī stāsies "Liepāja" vai "Jelgava", kurām vēl atlicis viens savstarpējais mačs.

Pērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šogad turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām. Pirmajā kārtā piedalījās četras komandas, bet "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā tiksies ceturtajā kārtā.

Finālspēle paredzēta februārī.

Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?