Uzvarētājiem 23 punktus guva Rihards Zēbergs, desmit punkti, 12 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles bija Kristapam Dārgajam, 12 punkti un deviņas bumbas - Laurim Blauam, tāpat 12 punktus guva Jānis Antrops.
Pretiniekiem 20 punktus guva Dāvids Vīksne, 15 punktus pievienoja Ričards Vitoļskis, bet 11 punkti bija Paulam Migliniekam.
"Ogres" komandai šajā mačā nevarēja palīdzēt Rinalds Sirsniņš un Renārs Magone.
Otrā spēle notiks ceturtdien Rīgā, bet trešā notiks svētdien Ogrē. Nepieciešamības gadījumā ceturtā cīņa būs 18.maijā un piektā spēle ieplānota divas dienas vēlāk Ogrē.
Ogrēnieši Latvijas - Igaunijas līgā uzvarēja 16 no 26 spēlēm un ieņēma piekto vietu, bet Latvijas komandu ieskaitē viņi bija trešie. LU svinēja sešus panākumus, kas deva 11.pozīciju tabulā un piekto vietu starp pašmāju vienībām.
Ceturtdaļfinālā "Ogre" ar 3-0 uzvarēja "Liepāju", bet pusfinālā ar 2-3 atzina "Ventspils" pārākumu. Turpretī LU komandai ievilkās pirmā kārta, kurā tā ar 3-2 bija pārāka pār "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu, taču pusfinālā tika piedzīvots bezierunu zaudējums 0-3 "VEF Rīga" basketbolistiem.
Latvijas - Igaunijas līgā savstarpējos mačos pārāki bija "Ogres" basketbolisti - 82:63 un 93:79.
Finālsērijā līdz četrām uzvarām "VEF Rīga" ir vadībā 1-0 pret "Ventspili".
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski.
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili", bet bronzas sērija starp "Ogri" un "Liepāju" Covid-19 dēļ tika apturēta.