Trīs no četrām šīs sezonas savstarpējām spēlēm uzvarējuši rīdzinieki - 81:63, 83:76, 58:72 un 97:76.
"VEF Rīga" kokmandai ir garantēta pirmā vieta pamatturnīrā, kamēr "Ogrei" nepieciešama uzvara, lai saglabātu cerības pakāpties uz otro pozīciju.
Ogrēnieši ar uzvaru pār "Ventspili (100:92) atjaunoja izredzes pakāpties uz otro vietu. Tā kā savstarpējos mačos ar ventspilniekiem bilance ir negatīva, Nikolaja Mazura vadītajai komandai jāizcīna par uzvaru vairāk, nekā pretiniekiem.
Pēc šī mača "vefiņš" dosies uz Kurzemi, kur svētdien spēkosies ar savu principiālo pretinieci "Ventspili", bet pēc tam atgriezīsies galvaspilsētā, lai trešdien mājās cīnītos ar Tenerifes "Lenovo".
Latvijas komandu grupā līdere ar 20 uzvarām 22 spēlēs ir "VEF Rīga", tālāk ar 14 uzvarām 22 cīņās ir "Ventspils", bet 14 panākumi 23 dueļos ir "Ogrei". "Liepāja" 23 spēlēs izcīnījusi 11 uzvaras, Valmieras komandai 24 dueļos ir septiņas uzvaras, kamēr "Latvijas Universitāte" 24 spēlēs tikusi pie trim panākumiem.
Pirms sezonas apstiprinātais kalendārs paredzēja, ka līdz 6.decembrim katras valsts komandas spēlēs tikai savā starpā, bet sezonas turpinājumā notiks starpvalstu spēles. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju reģionā, līgas valde nolēma pamatturnīru izspēlēt abās valstīs atsevišķi.
Pēc diviem atsevišķiem turnīriem Latvijas un Igaunijas grupās pa trim labākajām katras valsts komandām iegūs tiesības spēlēt Latvijas - Igaunijas līgas finālturnīrā, kas no 8. līdz 11.aprīlim.
LIBL čempionātā 2020./21.gada sezonā piedalās 13 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī septiņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/TLU un "TalTech".
Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils", bet 2019./2020.gada sezona palika nepabeigta, Covid-19 pandēmijas dēļ pārtrauktajā pamatturnīrā pirmo vietu ieņemot "VEF Rīga", otro - "Ogrei", trešo - Tallinas Kalev"/"Cramo" un ceturto - "Ventspilij".