Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Rihards Zēbergs, Kristaps Dārgais pievienoja 12 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, bet vēl 11 punktus sakrāja Mats Juciks.
"Ventspils" vienībā Linards Jaunzems izcēlās ar 15 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām, kamēr Guntis Sīpoliņš guva deviņus punktus.
Pusfināla sērijas pirmajā spēlē "Ogre" uzvarēja Ventspilī ar 90:83 papildlaikā, bet pēc tam kurzemnieki bija pārāki pretinieku laukumā ar 85:78.
Sērijas ceturtā spēle notiks trešdien Ogrē, bet, ja būs nepieciešams piektais mačs, tas tiks aizvadīts piektdien Ventspilī.
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski, kamēr "Ogre" "play-off" pirmajā kārtā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
"Ogre" izcīnīja vietu pusfinālā ceturto reizi pēc kārtas.
LIBL "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Turpretī ventspilnieki ceturtdaļfinālā cieta neveiksmi pret Ronalda Zaķa Hābnēmes "Viimsi", zaudējot divās spēlēs un neiekļūstot "Final 4".
Šosezon abas komandas pirms pusfināla bija tikušās divas reizes, abās pie panākuma tiekot "Ventspilij" - 77:57 un 78:69.
"Ogre" un "Ventspils" LBL pusfinālā spēkojās arī pirms gada, kad sērijā ar 3-1 uzvaru izcīnīja ventspilnieki un nodrošināja vietu finālā, kurā cieta sakāvi pret "VEF Rīga" ar 0-4.
Otrā pusfināla pārī "VEF Rīga" ar 3-0 pārspēja "Latvijas Universitāti". LIBL šosezon par čempioni tika kronēta "VEF Rīga". Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".