"Ogres" basketbolisti sestdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) regulārā čempionāta pēdējā spēlē izcīnīja uzvaru. Ogrēnieši savā laukumā ar rezultātu 95:75 (28:18, 29:21, 19:20, 19:16) pārspēja Rakveres "Tarvas". Mājinieku vienībā rezultatīvākais ar 22 gūtajiem punktiem bija Kristaps Dārgais, bet vēl 17 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles pievienoja Jānis Antrops.

Rakveres komandā 19 punktus sakrāja Ēriks Kāziks.

"Ogrei" uzvara bija nepieciešama, lai nodrošinātu piekto vietu regulārajā čempionātā un ceturtdaļfināla sēriju ar Tallinas "TalTech".

Vēl sestdien"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" plkst.19 Vidzemes Olimpiskajā centrā mēros spēkus ar "Parnu Sadam".

LIBL pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā, kas notiks 9. un 10.aprīlī "Arēnā Rīga". Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.

Jau tagad ir skaidrs, ka "VEF Rīga" un "Ventspils" garantējušas vietu pusfinālā, bet ceturtdaļfināla sērijās līdz trim uzvarām spēlēs "Ogre" pret "Liepāju" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pret "Latvijas Universitāti".

LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".

