Uzvarētāju rindās 19 punktus guva Kristaps Ķilps. Vēl četri basketbolisti guva vismaz desmit punktus, Denisam Krestiņinam izceļoties ar "double-double" - 15 punkti un 12 atlēkušās bumbas.
Mājiniekiem Mārcis Saulītis guva 15 punktus.
Atbildes spēle plānota 1.decembrī.
"Ogre" Gulbenē svinēja panākumu pār "Gulbenes bukiem" ar 80:65 (26:18, 11:10, 23:21, 20:16).
Uzvarētāju labā 23 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Renārs Magone, bet mājiniekiem 16 punktus guva Ingars Aizpurs.
Atbildes spēle plānota 26.novembrī.
Jau ziņots, ka pirmajās astotdaļfināla spēlēs divu Nacionālās līgas komandu duelī "Jēkabpils" viesos ar 80:78 pārspēja "Līvānus", bet "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" izbraukumā ar 114:44 uzveica "Madona"/BJSS komandu.
Ceturtdaļfinālisti tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Vēl astotdaļfinālā "Saldus" komandai gaidāma spēkošanās ar "Latvijas Universitāti", "Jelgava" cīnīsies ar "Liepāju".
Pērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šogad turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām.
Pirmajā kārtā piedalījās četras komandas, bet "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā varētu tikties ceturtajā kārtā. Veiksmīgi pārvarot trešo kārtu, nākamajā varētu būt "Ventspils" - "Liepājas" un "Valmiera Glass"/ViA - "Ogre" dueļi. Starptautiskajā arēnā startējošajai "VEF Rīga" komandai uzreiz atvēlēta vieta pusfinālā.
Finālspēle paredzēta februārī.
Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".