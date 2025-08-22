Ogres Biatlona klubs uzņem jaunus audzēkņus

Audzēkņi tiek uzņemti:
1) Pirmskolas vecuma grupā uzņem bērnus no 5-7 gadu vecumam. Trenini notiek vienu reizi nedēļā trešdienās no pulksten 17.30. Trenere – Benita Zaretoka 26592888;
2) Jaunākajā grupā uzņem bērnus no 7-12 gadu vecumam. Treniņi notiek trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 15.00 līdz 16.30. Treneris – Jēkabs Nākums 28615244.
Pieteikties uz treniņiem var sazinoties ar treneriem telefoniski.
Pirmie treniņi 3.septembrī Zilie kalni – tūrisma, sporta un atpūtas komplekss starta laukumā pie slēpju nomas.
Treniņu procesā liels uzsvars tiek likts uz vispārējo fizisko sagatavotību. Treniņi 100% notiek āra apstākļos.
Uz tikšanos treniņā!