Latvijas vīriešu izlase spēja aizvadīt vairākas pārliecinošas spēles un izmēģināt savas spējas pret augsta līmeņa pretiniekiem no Eiropas, Āzijas un Amerikas. Turnīra kopvērtējumā vīriešu izlase izcīnīja 15. vietu, noslēdzot čempionātu ar skaistu uzvaru pār Somijas komandu. Latvijas vīriešu izlases sastāvā - Māris Lukševics, Tomass Lukševics, Rainers Plinte, Pēteris Rozēns, Ričards Racins.
Latvija - Vācija 7:13
Latvija - Dānija 10:9
Latvija - Kolumbija 13:5
Latvija - Lielbritānija 9:13
Latvija - Turcija 13:6
Latvija - Amerika 6:13
Latvija - Itālija 10:13
Latvija - Francija 11:13
Latvija - Polija 9:11
Latvija - Austrālija 9:11
Latvija - Dānija 6:13
Latvija - Somija 13:7
Latvijas sieviešu izlase turnīru aizvadīja ar ļoti dinamiskām spēlēm, parādot gan labu komandas ķīmiju, gan spēju cīnīties pret spēcīgiem pretiniekiem.
Sieviešu komanda čempionātu noslēdza 9. vietā, izcīnot vairākas nozīmīgas uzvaras un pierādot sevi starp TOP līmeņa komandām.
Latvijas sieviešu izlases sastāvā - Linda Ābelīte, Adrija Melānija Kalavanova, Gundega Pastore un Laura Sāmiete.
Latvija - Francija 6:13
Latvija - Čehika 10:5
Latvija - Šveice 13:3
Latvija - Itālija 9:8
Latvija - Singapūra 11:8
Latvija - Polija 9:11
Latvija - Amerika 6:13
Latvija - Spānija 10:9
Latvija - Austrālija 7:8
Latvija - Beļģija 5:9
Latvija - Čehija 10:8
Latvija - Austrija 13:8