Svētdiena, 14.06.2026 18:04
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Svētdiena, 14.06.2026 18:04
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 17:42

Ogres futbola Slavas zālē uzņemti 5 ogrēnieši

Osports.lv
Ogres futbola Slavas zālē uzņemti 5 ogrēnieši
Foto: osports.lv
Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 17:42

Ogres futbola Slavas zālē uzņemti 5 ogrēnieši

Osports.lv

Sestdien Ogres futbolam bija liela diena – pirmo reizi Ogrē notika Latvijas čempionāta futbolā Virslīgas spēle, kurā “Ogre United” spēkojās ar pašreizējo valsts čempioni – “Riga FC”. Pirms šī mača notika svinīga ceremonija – Ogres futbola Slavas zālē uzņēma piecas personības, kuras devušas nenovērtējama ieguldījumu šīs sporta spēles attīstībā Ogrē un Ogres novadā.

Pirms mača norisinājās svinīga ceremonija — Ogres futbola Slavas zālē tika uzņemtas piecas personības, kuru ieguldījums šī sporta veida attīstībā Ogrē un Ogres novadā ir nenovērtējams. Slavas zālē iekļauti Jānis Cīrulis, Vladimirs Paškovičs, Andrejs Prohorenkovs, Pauls Rubīns un Ivars Valners.

Trīs no šiem leģendārajiem futbolistiem — Prohorenkovs, Rubīns un Valners — vairs nav kopā ar mums.

JĀNIS CĪRULIS

Ogres futbola dzīvā leģenda. Kā futbolists savā laikā spēlējis augstākajā līmenī un pārstāvējis
Latvijas izlasi. Ilggadējs Ogres “Adītāja” spēlētājs. Vēlāk arī spēlējošais treneris pārstāvot
dažādas Ogres komandas 1. un 2. līgas sacensībās.

Daudzu gadu garumā Jānis devis nozīmīgu ieguldījumu Ogres futbola attīstībā kā bērnu un
jauniešu treneris, tiesnesis un organizators. Viņš bija viena no galvenajām personībām Ogres
telpu futbola čempionāta veidošanā un attīstībā. Pēdējos gados sekmīgi attīstījis meiteņu
futbolu Ķegumā.

ANDREJS PROHORENKOVS

Ogres futbola izcilība un viens no visu laiku spožākajiem Ogres futbolistiem. Profesionālās
karjeras laikā pārstāvējis klubus Latvijā, Polijā, Izraēlā, Krievijā un Spānijā, kā arī bijis
nozīmīga Latvijas izlases sastāvdaļa vēsturiskajā EURO 2004 finālturnīrā.

Pēc spēlētāja karjeras Andrejs savu pieredzi nodeva jaunajai paaudzei, kļūstot par “FK Ogre”
galveno treneri 1. līgā. Kā spēlējošais treneris viņš palīdzēja attīstīties daudziem vietējiem
futbolistiem un iedvesmoja viņus sasniegt augstākus mērķus.

Pēdējos dzīves gados Andrejs visu savu enerģiju veltīja bērnu un jauniešu futbola attīstībai
Ikšķilē, izaudzinot vairākus Latvijas jaunatnes izlašu spēlētājus un ieliekot spēcīgus pamatus
tālāk futbola attīstībai Ikšķilē un Ogres novadā. Arī Andreja dēli Markus un Lukas turpina
tēva gaitas futbolā kā talantīgi jaunie futbolisti.

PAULS RUBĪNS

Pauls visu savu dzīvi veltīja sportam un Ogres futbola attīstībai. Daudzu gadu garumā
strādājis par bērnu un jauniešu futbola treneri, izaudzinot vairākas paaudzes futbolistu. Pie
Paula Rubīna izauguši daudzi vēlākie Ogres pieaugušo komandu spēlētāji, kā arī Latvijas
jaunatnes izlašu dalībnieki.

Ne mazāk nozīmīgs bija viņa ieguldījums telpu futbolā. Pauls bija viena no spilgtākajām
Ogres telpu futbola personībām, neskaitāmas nedēļas nogales pavadot hallē gan kā spēlētājs,
gan treneris ar komandām “Orions CK” un OSC.

Pauls bija arī izcils pedagogs, vairāku publikāciju autors un LSPA pasniedzējs. Ar savu
darbu, zināšanām un aizrautību viņš ielika pamatus tam Ogres futbolam, ko redzam šodien.
Paula ieguldījums Ogres futbolā turpinās arī caur viņa ģimeni – dēls Raivis ir ilggadējs
dažādu Ogres futbola komandu spēlētājs kā arī ONSC treneris gatavojot jau nākamās futbola
paaudzes.

VLADIMIRS PAŠKOVIČS

Ilggadējs Ogres futbola treneris, spēlētājs un personība, kura devusi nozīmīgu ieguldījumu
vairāku paaudžu futbolistu izaugsmē. Daudzu gadu garumā strādājis ar bērniem un
jauniešiem, palīdzot viņiem spert pirmos soļus futbolā un veidojot stiprus pamatus
turpmākajai attīstībai.

Vladimira ieguldījums Ogres futbolā turpinās arī caur viņa ģimeni – viņš izaudzinājis savu
dēlu Vladimiru Paškoviču, kurš turpina spēlēt un trenēt jaunos futbolistus, kā arī mazdēlu
Vladimiru Paškoviču, kurš šodien sargā “Ogre United” vārtus.

Kā vārtsargs Vladimirs ilgus gadus pārstāvējis dažādas Ogres futbola komandas, bet īpaši
spilgtu vietu atstājis Ogres telpu futbola vēsturē, būdams viens no ilggadējiem un
atpazīstamākajiem čempionāta dalībniekiem.

Ar savu darbu, piemēru un uzticību futbolam viņš ir devis nozīmīgu ieguldījumu Ogres
futbola attīstībā un tradīciju saglabāšanā.

IVARS VALNERS

Ilggadējs Ogres futbola cilvēks, kurš savu dzīvi veltījis spēlei un jauno futbolistu attīstībai.
Kā spēlētājs pārstāvējis leģendāro Ogres “Adītāju”, bet pēc spēlētāja karjeras beigām savu
pieredzi un zināšanas nodevis nākamajām paaudzēm, strādājot par bērnu un jauniešu treneri
Suntažos.

Viņa ieguldījums turpinās arī ģimenē – futbola ceļu sekmīgi turpinājuši mazdēli Patriks un
Matīss Valneri. Matīss bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem pirmajos “Ogre United”
pastāvēšanas gados, palīdzot veidot kluba pamatus.

Ar savu ilggadējo darbu, uzticību futbolam un ieguldījumu jaunās paaudzes attīstībā Ivars
Valners ir atstājis paliekošu nospiedumu Ogres novada futbolā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?