Pirms mača norisinājās svinīga ceremonija — Ogres futbola Slavas zālē tika uzņemtas piecas personības, kuru ieguldījums šī sporta veida attīstībā Ogrē un Ogres novadā ir nenovērtējams. Slavas zālē iekļauti Jānis Cīrulis, Vladimirs Paškovičs, Andrejs Prohorenkovs, Pauls Rubīns un Ivars Valners.
Trīs no šiem leģendārajiem futbolistiem — Prohorenkovs, Rubīns un Valners — vairs nav kopā ar mums.
JĀNIS CĪRULIS
Ogres futbola dzīvā leģenda. Kā futbolists savā laikā spēlējis augstākajā līmenī un pārstāvējis
Latvijas izlasi. Ilggadējs Ogres “Adītāja” spēlētājs. Vēlāk arī spēlējošais treneris pārstāvot
dažādas Ogres komandas 1. un 2. līgas sacensībās.
Daudzu gadu garumā Jānis devis nozīmīgu ieguldījumu Ogres futbola attīstībā kā bērnu un
jauniešu treneris, tiesnesis un organizators. Viņš bija viena no galvenajām personībām Ogres
telpu futbola čempionāta veidošanā un attīstībā. Pēdējos gados sekmīgi attīstījis meiteņu
futbolu Ķegumā.
ANDREJS PROHORENKOVS
Ogres futbola izcilība un viens no visu laiku spožākajiem Ogres futbolistiem. Profesionālās
karjeras laikā pārstāvējis klubus Latvijā, Polijā, Izraēlā, Krievijā un Spānijā, kā arī bijis
nozīmīga Latvijas izlases sastāvdaļa vēsturiskajā EURO 2004 finālturnīrā.
Pēc spēlētāja karjeras Andrejs savu pieredzi nodeva jaunajai paaudzei, kļūstot par “FK Ogre”
galveno treneri 1. līgā. Kā spēlējošais treneris viņš palīdzēja attīstīties daudziem vietējiem
futbolistiem un iedvesmoja viņus sasniegt augstākus mērķus.
Pēdējos dzīves gados Andrejs visu savu enerģiju veltīja bērnu un jauniešu futbola attīstībai
Ikšķilē, izaudzinot vairākus Latvijas jaunatnes izlašu spēlētājus un ieliekot spēcīgus pamatus
tālāk futbola attīstībai Ikšķilē un Ogres novadā. Arī Andreja dēli Markus un Lukas turpina
tēva gaitas futbolā kā talantīgi jaunie futbolisti.
PAULS RUBĪNS
Pauls visu savu dzīvi veltīja sportam un Ogres futbola attīstībai. Daudzu gadu garumā
strādājis par bērnu un jauniešu futbola treneri, izaudzinot vairākas paaudzes futbolistu. Pie
Paula Rubīna izauguši daudzi vēlākie Ogres pieaugušo komandu spēlētāji, kā arī Latvijas
jaunatnes izlašu dalībnieki.
Ne mazāk nozīmīgs bija viņa ieguldījums telpu futbolā. Pauls bija viena no spilgtākajām
Ogres telpu futbola personībām, neskaitāmas nedēļas nogales pavadot hallē gan kā spēlētājs,
gan treneris ar komandām “Orions CK” un OSC.
Pauls bija arī izcils pedagogs, vairāku publikāciju autors un LSPA pasniedzējs. Ar savu
darbu, zināšanām un aizrautību viņš ielika pamatus tam Ogres futbolam, ko redzam šodien.
Paula ieguldījums Ogres futbolā turpinās arī caur viņa ģimeni – dēls Raivis ir ilggadējs
dažādu Ogres futbola komandu spēlētājs kā arī ONSC treneris gatavojot jau nākamās futbola
paaudzes.
VLADIMIRS PAŠKOVIČS
Ilggadējs Ogres futbola treneris, spēlētājs un personība, kura devusi nozīmīgu ieguldījumu
vairāku paaudžu futbolistu izaugsmē. Daudzu gadu garumā strādājis ar bērniem un
jauniešiem, palīdzot viņiem spert pirmos soļus futbolā un veidojot stiprus pamatus
turpmākajai attīstībai.
Vladimira ieguldījums Ogres futbolā turpinās arī caur viņa ģimeni – viņš izaudzinājis savu
dēlu Vladimiru Paškoviču, kurš turpina spēlēt un trenēt jaunos futbolistus, kā arī mazdēlu
Vladimiru Paškoviču, kurš šodien sargā “Ogre United” vārtus.
Kā vārtsargs Vladimirs ilgus gadus pārstāvējis dažādas Ogres futbola komandas, bet īpaši
spilgtu vietu atstājis Ogres telpu futbola vēsturē, būdams viens no ilggadējiem un
atpazīstamākajiem čempionāta dalībniekiem.
Ar savu darbu, piemēru un uzticību futbolam viņš ir devis nozīmīgu ieguldījumu Ogres
futbola attīstībā un tradīciju saglabāšanā.
IVARS VALNERS
Ilggadējs Ogres futbola cilvēks, kurš savu dzīvi veltījis spēlei un jauno futbolistu attīstībai.
Kā spēlētājs pārstāvējis leģendāro Ogres “Adītāju”, bet pēc spēlētāja karjeras beigām savu
pieredzi un zināšanas nodevis nākamajām paaudzēm, strādājot par bērnu un jauniešu treneri
Suntažos.
Viņa ieguldījums turpinās arī ģimenē – futbola ceļu sekmīgi turpinājuši mazdēli Patriks un
Matīss Valneri. Matīss bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem pirmajos “Ogre United”
pastāvēšanas gados, palīdzot veidot kluba pamatus.
Ar savu ilggadējo darbu, uzticību futbolam un ieguldījumu jaunās paaudzes attīstībā Ivars
Valners ir atstājis paliekošu nospiedumu Ogres novada futbolā.