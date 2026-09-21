Ogres futbolisti pārtrauc neveiksmju joslu un atgriežas cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā

Tuvojoties pirmā puslaika beigām, uz "Super Nova" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Čudars sita bumbu labajā apakšējā vārtu stūrī un panāca 1:0 ogrēniešu labā.
Vēl šodien vicelīdere RFS viesosies pie "Audas", bet "Tukums 2000" mājās spēkosies ar "Grobiņu".
Sestdien "Riga" ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet "Liepājas" un "Daugavpils" cīņa noslēdzās bez gūtiem vārtiem - 0:0.
Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 31 spēlē ir "Riga", tikpat punktus 29 cīņās iekrājusi RFS, bet "Auda" ar 60 punktiem 30 mačos noslēdz pirmo trijnieku. "Liepājai" ir 43 punkti 31 spēlē, "Daugavpils" iekrājusi 39 punktus, "Super Novai" ir 35 punkti 30 mačos, "Jelgavai" ir 32 punkti 31 cīņā, "Grobiņai" ir 25 punkti 30 spēlēs, 23 punkti - "Tukums 2000" un 18 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.