Liepājnieki atšķirībā no pirmās savstarpējās cīņas, kad vienīgā bumba tika iesista pēdējās sekundēs, pirmos vārtus guva jau piektajā minūtē, kad stūra sitienā centrējumu pagarināja Iļja Korotkovs, pie tālā staba nepiesegtam to pāri līnijai pārvirzot Vladislavam Sorokinam.
Mājinieku nākamajā uzbrukumā ļoti tuvu 2:0 panākšanai bija nīderlandiešu aizsargs Barts Strālmans, kurš no izcilas pozīcijas bumbu sitienā ar galvu raidīja nedaudz virs pārliktņa. Pēc tam lielu iespēju palaida garām arī Kurzemes kluba priekšējās līnijas spēlētāji.
Kopumā pirmajā puslaikā liepājnieki nopelnīja daudz stūra sitienu, bet vārtsargam Danijelam Petkovičam darba praktiski nebija.
Neilgi pirms nospēlētas stundas viesu aizsargs Rūdolfs Ziemelis soda laukumā aizklupināja Amadū Traorē. Pendeli ar sitienu augšējā stūrī izmantoja Džibrils Gejs, kuram iepriekšējā bumba tieši dramatiskajā panākumā Salaspilī.
Ogres futbolisti gan drīz vien pietuvojās līdz -1, šoreiz paši tiekot pie 11 metru sitiena. Tajā precīzs bija Kristers Čudars, kuram pēdējās trijās kārtās četras bumbas.
Intrigas saasinājums nesaglabājās ilgi, 80. minūtē lielā mērā punktu pieliekot Šovanī Amatkarijo pēc ašas saspēles vārtu tālajā apakšējā stūrī raidītajai bumbai.
Kompensācijas laikā nupat laukumā nākušais Kivons Leidsmans soda laukuma dziļumā ar augumu nokoda Ziemeli un sitienā pagriezienā uzstādīja gala iznākumu.
Sestdien Ogres vienība spēkosies pret “Super Novu”, bet nedēļas pēdējā vakarā liepājnieki uzņems daugavpiliešus.
“Liepāja” – “Ogre United” 4:1 (1:0)
Vārti: Sorokins 5′, Dž. Gejs 60′, Amatkarijo 80′, Leidsmans 90’+2 – Čudars 66′ (11m).
Brīdinājumi: Sorokins 24′, Pūlis 47′ – Čudars 83′.
Liepāja: Petkovičs – Strālmans, Korotkovs, Sorokins, Martinšs (Iļjins 85′), Ekū, Ogunniji, Patrikejevs (Leidsmans 90’+1), A. Traorē (Vjeira 85′), Haidara (Pūlis 46′ (Amatkarijo 66′)), Dž. Gejs.
Ogre: Biščuhis – Ziemelis, Hajaši, Lormanis, Vējkrīgers (M. Marusijs 61′), Kumakura (Adītājs 46′), Mickēvičs, Maščenko (Kabagambe 28′ (T. Marusijs 78′)), Čudars, Kalniņš (Sedols 78′), H. Silagailis.
Galvenais tiesnesis: Vitālijs Spasjonņikovs.