Ogres handbolisti atņem punktu līderiem

Līdz šim rīdzinieki bija uzvarējuši visās četrās aizvadītajās spēlēs, savukārt ogrēniešiem piecos mačos bija izdevies izcīnīt tikai vienu panākumu, ar 29:26 pār “Jūrmala II”. Abu komandu pirmajā savstarpējā tikšanās reizē šosezon Ogrē ar 29:20 pārāki bija “ASK/MSĢ II” handbolisti.
ASK zālē, Rīgā aizvadītās spēles sākumā vadībā pārmaiņus atradās abas komandas, un nevienai neizdevās iekrāt vairāk par viena vārtu pārsvaru. Pirmo reizi divu vārtu handikapu 26. minūtē pēc Reiņa Rudko precīzā metiena ieguva ogrēnieši (15:13), kuri līdz puslaika beigām savu pārsvaru nosargāja un pārtraukumā devās pie rezultāta 18:16.
Otrā puslaika ievadā mājinieki ātri atjaunoja līdzsvaru (18:18), tomēr Ogres komanda atkal izvirzījās vadībā. Pēc neizšķirta 22:22 iniciatīvu pārņēma “ASK/MSĢ II”, kas guva divus vārtus pēc kārtas un 47. minūtē panāca 24:22.
Tomēr viesi nepadevās. Ogrēnieši atspēlējās un pārņēma vadību ar 26:25, bet turpinājumā cīņa ritēja punkts punktā. Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Kristiāns Krievaitis panāca 28:27 mājinieku labā, taču jau pēc nepilnas minūtes Reinis Sļusarevs realizēja septiņu metru soda metienu, atjaunojot neizšķirtu (28:28). Atlikušajā laikā neviena no komandām uzvaras vārtus gūt nespēja, un spēle noslēdzās ar neizšķirtu.
Rezultatīvākais “ASK/MSĢ II” sastāvā bija Kristiāns Meiers, kurš realizē visus sešu savus metienus. Pa trim precīziem metieniem pievienoja Ivo Dans Kleinbergs, Kristofers Jonass un Kristiāns Krievaitis.
Savukārt “ONSC/HK Ogre” rindās rezultatīvākie ar septiņiem vārtiem bija trīs spēlētāji – Reinis Rudko, Reinis Sļusarevs un Armands Šmidts. Četrus vārtus guva Jānis Zvejnieks.
ASK/MSĢ II – ONSC/HK Ogre 28:28 (16:18)
ASK/MSĢ II – Meiers 6/6, Kleinbergs 3/4, K. Jonass 3/5, Krievaitis 3/5, Turiks 2/2, Začs 2/3, Kalderauskis 2/4, Rozītis 2/6, Pēcis 2/7, O. Jonass 1/1, Seņkāns 1/2, Greikšs 1/4.
ONSC/HK Ogre – Rudko 7/7, Sļusarevs 7/10, Šmidts 7/12, Zvejnieks 4/6, Bilders 2/5, Ģērmanis 1/1, Mieriņš 0/1, Nahtmanis 0/2.