Vēl piecas minūtes pirms mača beigām "Ogre" bija iedzinējos ar 25:29, bet turpmākajās minūtēs ar trīs gūtiem vārtiem izcēlās baltkrievu leģionāri - vienus guva Aļaksejs Haisa un divus pievienoja Pacikaiļiks. Lielais pēdējā pusotrā minūtē realizēja divus septiņu metru soda sitienus, ar otro no tiem 17 sekundes pirms finālsvilpes panākot 30:29.
Citā mačā Ludzas "Latgols" savā laukumā ar rezultātu 35:48 (15:25) atzina Klaipēdas "Dragūnas" pārākumu.
Ludzāniešiem rezultatīvākais ar astoņiem gūtiem vārtiem bija Guntars Lipskis, bet lietuviešiem tikpat iemeta Toms Drakšs.
Dobeles vienība turnīra tabulā ar 13 izcīnītiem punktiem deviņos mačos ierindojas ceturtajā vietā. "Ogre" ar izcīnītiem četriem punktiem deviņās spēlēs atrodas 12.vietā, bet Ludzas "Latgols", kas punktus deviņos mačos nav izcīnījis, ir pēdējā vietā.
Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".
Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".
Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.