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Svētdiena, 15. novembris, 2026 08:52

Ogres handbolisti izcīna pirmo uzvaru Baltijas līgā

Osports.lv
Ogres handbolisti izcīna pirmo uzvaru Baltijas līgā
Foto: osports.lv
Svētdiena, 15. novembris, 2026 08:52

Ogres handbolisti izcīna pirmo uzvaru Baltijas līgā

Osports.lv

Pirmo uzvaru Baltijas Handbola līgas 2. divīzijā sestdien, 14. novembrī, izcīnījusi “HK Ogre/RSU”, kas Aizkraukles novada sporta centra zālē ar 32:30 (12:14) pārspēja Lietuvas klubu “HC Vilnius”. Lai gan pēc pirmā puslaika mājinieki atradās iedzinējos ar divu vārtu deficītu, otrajā puslaikā ogrēnieši spēja lauzt cīņas gaitu, izvirzīties vadībā un nosargāt panākumu. Rezultatīvākais ogrēniešu rindās bija Toms Lielais, kurš guva astoņus vārtus.

Ogres komanda šoreiz savu mājas spēli Ogres novada sporta centra zāles nepieejamības dēļ aizvadīja Aizkraukles novada sporta centrā.

Spēles sākumā iniciatīva piederēja mājiniekiem, kuri pēc desmit nospēlētām minūtēm bija iekrājuši trīs vārtu pārsvaru (6:3). Tomēr puslaika otrajā pusē iniciatīvu pārņēma viesi no Viļņas. Pēc tam, kad rezultāta tablo vēstīja par 10:7 ogrēniešu labā, “HC Vilnius” veica trīs bezatbilžu vārtu izrāvienu, likvidēja deficītu (10:10), pārņēma vadību un pirmo puslaiku noslēdza savā labā ar 14:12.

Otrajā puslaikā ogrēnieši vairākkārt pietuvojās viena precīza metiena attālumam, taču pretinieki ilgu laiku saglabāja minimālu pārsvaru. Izšķirošais pavērsiens sekoja spēles pēdējās 15 minūtēs. Vispirms Toms Lielais panāca izlīdzinājumu (22:22), bet ar Uvja Strazdiņa un Toma Lielā vairākiem rezultatīviem metieniem pēc kārtas “HK Ogre/RSU” pirmo reizi kopš pirmā puslaika atguva trīs vārtu pārsvaru (25:22).

Lai gan viesi vēl spēja panākt neizšķirtu (28:28), galotnē aukstasinīgāk nospēlēja mājinieki. Artis Laganovskis atjaunoja vadību, Aliaksei Haisa realizēja svarīgu metienu, bet Toms Lielais un Uvis Strazdiņš ar precīziem metieniem pēdējā minūtē nostiprināja “HK Ogre/RSU” pārsvaru, komandai svinot uzvaru ar rezultātu 32:30.

Rihards Leja, “HK Ogre/RSU” komandas galvenais treneris: “Neierasti bija aizvadīt mājas spēli šeit – bija nedaudz jāpierod pie plašuma. Iespējams, tādēļ piespēlēs pieļāvām vairākas tehniskās kļūdas, jo izjūta līdz galam vēl nebija. Arī aizsardzībā viduszonā bijām pārāk pasīvi, un pretinieki mūs par to sodīja. Otrajā puslaikā uzlabojām spēli aizsardzības centrā, brīžiem pārgājām uz 5:1 aizsardzības sistēmu, kā arī sekmīgāk izmantojām savas vārtu gūšanas iespējas. Līdz pat divu minūšu noraidījumam spēles galotnē kontrolējām cīņas gaitu, taču arī pēc tam no neizšķirta spējām atgūt pārsvaru. Esam priecīgi par pirmajiem punktiem!”

Rezultatīvākais “HK Ogre/RSU” rindās bija Toms Lielais, kurš guva astoņus vārtus. Septiņus vārtus pievienoja Uvis Strazdiņš, bet sešas reizes, tostarp četras reizes no septiņu metru soda metienu līnijas, precīzs bija Aliaksei Haisa. Četrus vārtus tikpat metienos guva Reinis Zellis.

Viesu sastāvā rezultatīvākais bija Laurynas Palevičius ar deviņiem vārtiem, bet septiņus guva Martynas Lapinskas.

HK Ogre/RSU – HC Vilnius 32:30 (12:14)
HK Ogre/RSU – Lielais 8/17, Strazdiņš 7/9, Haisa 6/8, Zellis 4/4, Batņa 2/2, Bisters 2/4, Grunde 1/2, Laganovskis 1/2, Borodovskis 1/3, Putniņš 0/1.
HC Vilnius – Palevičius 9/13, Lapinskas 7/9, Milaknis 5/6, Drevinskas 3/6, Putna 2/3, Damašauskas 2/4, Daškevičius 1/1, Grebliūnas 1/1, Stripeika 0/1, Sveklas 0/3.

Nākamā spēle Baltijas handbola līgaā “HK Ogre/RSU” komandai paredzēta 19. decembrī, kurā ogrēnieši savā laukumā uzņems “SK Tapa”.

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