Ogres handbolisti pārbaudes turnīrā Lietuvā izcīna 2. vietu

Galvenais treneris Rihards Leja par aizvadīto turnīru:
"Vērtīgs turnīrs. Lai gan pāris spēlētāju pietrūka, komandas kodols bija praktiski pilnā sastāvā. Visās spēlēs pamatīgi rotējām sastāvu – ikviens ieguva spēles laiku un iespēju sevi apliecināt.
Vēl noteikti jāprogresē fiziskās formas ziņā, lai spētu demonstrēt vienmērīgu sniegumu visa mača garumā. Spēļu rezultāti diezgan objektīvi parādīja mūsu pašreizējās spējas – pret Lietuvas un Baltijas čempioni Klaipēdas “Dragūnas” mums klājās grūti, ar Pasvales komandu aizvadījām līdzvērtīgu cīņu, savukārt pret Viļņas komandu spējām pārliecinoši parādīt savu meistarību un izcīnīt uzvaru.
Būtiskākais ir izdarīts – ieguvām vērtīgu spēļu praksi, vairāk iespēlējām tos spēlētājus, kuriem tas bija nepieciešams, un atgriezāmies bez savainojumiem."
Spēļu rezultāti:
Pret “HC Pasvalio Pieno žvaigždės” – 29:29
Pret “HC Dragūnas Klaipėda” – 26:36
Pret “HC Vilnius” – 33:23