Kausa izcīņas pamatturnīra ievadā “ASK/MSĢ” savā laukumā ar 25:35 piekāpās “ZRHK Tenax Dobele”, bet iepriekšējā nedēļā viesos ar 41:25 pārspēja “Salaspils SS”. Savukārt “HK Ogre/RSU” turnīru sāka ar 37:26 uzvaru pār salaspiliešiem, bet aizvadītajā nedēļas nogalē ar 21:28 zaudēja dobelniekiem.
Ogres novada sporta centrā notikušās spēles rezultātu pirmajā minūtē ar precīzu metienu Gustavs Batņa, izvirzot “HK Ogre/RSU” vadībā ar 1:0. Tomēr “ASK/MSĢ” ātri pārņēma iniciatīvu, gūstot piecus no nākamajiem sešiem vārtiem un ceturtajā minūtē panākot 5:1. Lielu ieguldījumu izrāvienā deva Krists Vidzis un Justs Vidzis, kuri pirmajās minūtēs bija rezultatīvākie viesu rindās.
Laukuma saimnieki centās samazināt starpību, taču “ASK/MSĢ” turpināja demonstrēt pārliecinošu sniegumu uzbrukumā. Pēc rezultāta 8:4 viesi veica vēl vienu izrāvienu un 19. minūtē pirmo reizi panāca septiņu vārtu pārsvaru (14:7). Līdz pirmā puslaika beigām “ASK/MSĢ” vārtu starpību vēl vairāk palielināja, pārtraukumā dodoties ar komfortablu 21:10 vadību.
Arī otrajā puslaikā spēles gaita nemainījās. “ASK/MSĢ” turpināja veiksmīgi izmantot pretinieku kļūdas un pakāpeniski audzēja pārsvaru. No 34. līdz 47. minūtei viesi guva deviņus vārtus, kamēr ogrēnieši atbildēja tikai ar vienu precīzu metienu, rezultātam kļūstot 33:13. Atlikušajā spēles daļā rīdzinieki droši kontrolēja notikumus laukumā un nobeigumā svinēja pārliecinošu uzvaru ar 38:18.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar deviņiem vārtu guvumiem bija Justs Vidzis. Septiņus vārtus guva gan Krists Vidzis, gan Renārs Grebeņņikovs, kurš nekļūdīgi realizēja arī trīs septiņu metru soda metienus. Četrus vārtus pievienoja Ralfs Sproģis.
“HK Ogre/RSU” komandā rezultatīvākais ar pieciem precīziem metieniem bija Gustavs Batņa, bet trīs vārtus guva Rihards Bisters.
Rihards Leja, “HK Ogre/RSU” komandas galvenais treneris: “Bezierunu zaudējums. Pat neiedziļinoties detaļās – paskatoties uz gala rezultātu, mūsu gūtajiem vārtiem, nerealizēto metienu skaitu un ielaistajiem vārtiem, ir skaidrs, ka šovakar neviens spēles elements nebija vajadzīgajā līmenī. Nedēļas laikā piedzīvoti divi zaudējumi un aizvadītas divas ļoti neveiksmīgas spēles. Ja iepriekšējā mačā izteikti pietrūka kvalitātes uzbrukumā, tad šovakar praktiski visos spēles elementos bijām vēl zemākā līmenī. Protams, jāizdara pareizie secinājumi un tas jāpierāda ar darbiem jau nākamajā spēlē, kad pēc divām nedēļām atkal tiksimies ar “ASK/MSĢ” komandu.”
HK Ogre/RSU – ASK/MSĢ 18:38 (10:21)
HK Ogre/RSU – Batņa 5/5, Bisters 3/3, Lielais 2/2, Haisa 2/5, Borodovskis 2/6, Putniņš 1/2, Laganovskis 1/2, Rudko 1/5, Grunde 1/6, Plinte 0/1, Zellis 0/1.
ASK/MSĢ – J. Vidzis 9/9, Grebeņņikovs 7/7, K. Vidzis 7/10, Sproģis 4/6, Meiers 3/4, Vaškevičs 2/2, Ikvils 2/3, Ozols 2/5, Puriņš 1/1, Liepiņš 1/3.