Ogres handbolisti pretinieku laukumā zaudē jūrmalniekiem

Foto: osports.lv
Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Vislīgā otro zaudējumu divās spēlēs piedzīvojusi “ONSC/HK Ogre”, kas viesos ar 25:35 (14:15) atzina komandas “HK Jūrmala” pārākumu. Rezultatīvākais Ogres komandā ar septiņiem vārtu guvumiem bija Armands Šmidts.

Jūrmalā notikusī spēle sākās ar abu komandu nesekmīgiem uzbrukumiem. Rezultātu 8. minūtē ar precīzu metienu no spēles atklāja ogrēnietis Armands Šmidts (1:0), bet jau nākamajā uzbrukumā ar to pašu atbildēja jūrmalnieks Uldis Zariņš – 1:1. 8. minūtē pēc Reiņa Sļusareva vārtu guvuma “ONSC/HK Ogre” ieguva divu vārtu handikapu (5:3), bet pēc tam mājinieki Alberts Gulbis un Ivars Grinbergs iemeta pa golam, atjaunojot neizšķirtu – 5:5. Cīņas turpinājumā vadības grožus pārņēma jūrmalnieki, kuri pēc pirmā puslaika bija priekšā ar rezultātu 15:14. Mača otrajā puslaikā laukuma saimnieku pārsvars izpaudās arvien pārliecinošāk, līdz galarezultātā “HK Jūrmala” uzvarēja ar desmit vārtu starpību – 35:25.

HK Jūrmala – ONSC/HK Ogre 35:25 (15:14)

Rezultatīvākie spēlētāji:

HK Jūrmala – Ferbars 7/12, Grinbergs 6/8, Gulbinskis 6/9, Gulbis 4/7, U. Zariņš 3/4, Korzāns 3/5, D. Zariņš 2/3, Kuplis 2/5, Rudens 1/1, Rudevics 1/1.

ONSC/HK Ogre – Šmidts 7/16, Grunde 6/9, Sļusarevs 5/11, Plinte 1/2, Rudko 1/2, Mardaks 1/1, Kļaviņš 1/2, Bilders 1/4.

