Jūrmalā notikusī spēle sākās ar abu komandu nesekmīgiem uzbrukumiem. Rezultātu 8. minūtē ar precīzu metienu no spēles atklāja ogrēnietis Armands Šmidts (1:0), bet jau nākamajā uzbrukumā ar to pašu atbildēja jūrmalnieks Uldis Zariņš – 1:1. 8. minūtē pēc Reiņa Sļusareva vārtu guvuma “ONSC/HK Ogre” ieguva divu vārtu handikapu (5:3), bet pēc tam mājinieki Alberts Gulbis un Ivars Grinbergs iemeta pa golam, atjaunojot neizšķirtu – 5:5. Cīņas turpinājumā vadības grožus pārņēma jūrmalnieki, kuri pēc pirmā puslaika bija priekšā ar rezultātu 15:14. Mača otrajā puslaikā laukuma saimnieku pārsvars izpaudās arvien pārliecinošāk, līdz galarezultātā “HK Jūrmala” uzvarēja ar desmit vārtu starpību – 35:25.
HK Jūrmala – ONSC/HK Ogre 35:25 (15:14)
Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Jūrmala – Ferbars 7/12, Grinbergs 6/8, Gulbinskis 6/9, Gulbis 4/7, U. Zariņš 3/4, Korzāns 3/5, D. Zariņš 2/3, Kuplis 2/5, Rudens 1/1, Rudevics 1/1.
ONSC/HK Ogre – Šmidts 7/16, Grunde 6/9, Sļusarevs 5/11, Plinte 1/2, Rudko 1/2, Mardaks 1/1, Kļaviņš 1/2, Bilders 1/4.