Dienas otrajā pusē Aizkraukles novada sporta centrā tika aizvadīts vēl spraigāks duelis starp komandām “HK S&A” un “ONSC/HK Ogre”. Lai arī ogrēnieši lielāko spēles daļu kontrolēja notikumu gaitu un atradās vadībā, laukuma saimnieki demonstrēja raksturu un neatlaidību, neļaujot pretiniekiem attālināties vairāk par trim vārtiem.
Pirmais puslaiks noslēdzās ar viesu minimālu pārsvaru – 13:12, taču izšķirošais pavērsiens notika spēles pēdējās minūtēs. Vēl 47. minūtē “HK S&A” atradās iedzinējās ar 21:23, bet tad sekoja 4:1 izrāviens, kas laukuma saimniekiem ļāva panākt neizšķirtu (25:25) un pārņemt iniciatīvu.
Lai gan viesi 56. minūtē vēlreiz izvirzījās vadībā (26:25), tas izrādījās viņu pēdējais precīzais metiens šajā spēlē. Dueļa izskaņā “HK S&A” guva četrus bezatbildes vārtus un noslēdza cīņu ar uzvaru – 29:26.
“HK S&A” komandas uzvaru ar desmit vārtiem 14 metienos sekmēja Jorens Jānis Glods. Savukārt ogrēniešu rezultatīvākais spēlētājs bija Artis Grunde, kurš realizēja 7 no 14 metieniem.
HK S&A – ONSC/HK Ogre 29:26 (12:13)
Rezultatīvākie spēlētāji:
HK S&A – Glods 10/14, Ozoliņš 8/13, Kurmēns 4/8, E. Aņisimovs 3/5, Rakstiņš 2/2, Ulmis 1/2, Skrebs 1/3.
ONSC/HK Ogre – Grunde 7/14, Plinte 6/10, Šmidts 5/9, Tirāns 3/6, Bilders 3/4, Sļusarevs 2/7.